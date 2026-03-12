Precio del crudo en 100 dólares, el nivel más alto en 4 años

Los precios del petróleo subieron más de 9% el jueves, a su nivel más alto en casi cuatro años, debido a que Irán intensificó los ataques a instalaciones petroleras y de transporte en todo Medio Oriente y el líder supremo del país prometió mantener cerrado el vital Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron en 100.46 dólares por barril, con un alza de 8.48 dólares o 9.2%, tras alcanzar un máximo de sesión de 101.60 dólares. El crudo West Texas Intermediate estadounidense cerró en 95.73 dólares, con un alza de 8.48 dólares o 9.7 por ciento. Ambos contratos alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 2022.

La mezcla mexicana de exportación subió 8.54 dólares o 10.47% a 90.13 dólares.

“El mercado está desequilibrado y esto continuará hasta que se reabra el Estrecho y las operaciones upstream y downstream se normalicen. Esto no ocurrirá rápidamente”, afirmó Jim Burkhard, vicepresidente y director global de Investigación de Petróleo Crudo de S&P Global Energy.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a CNBC el jueves que la Marina de Estados Unidos no podía escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz ahora, pero era “bastante probable” que eso pudiera suceder a fines de mes.

Es poco probable que los precios mundiales del petróleo alcancen los 200 dólares por barril, dijo Wright, incluso mientras Irán continúa atacando buques mercantes.

Dos buques cisterna de combustible en aguas iraquíes fueron alcanzados por embarcaciones iraníes cargadas con explosivos, informaron el jueves funcionarios de seguridad iraquíes. Un funcionario iraquí declaró a la prensa estatal que los puertos petroleros del país han suspendido por completo sus operaciones.

Omán trasladó todos los barcos de su principal terminal de exportación de petróleo en Mina Al Fahal, fuera del Estrecho de Ormuz, como medida de precaución, según un informe de Bloomberg News.

El lunes, el petróleo Brent alcanzó los 119.50 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022, y luego cayó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la guerra con Irán podría terminar pronto.

Para combatir el aumento de precios, la administración Trump está considerando suspender la Ley Jones por un período limitado para garantizar que los envíos de energía y agrícolas puedan moverse libremente entre los puertos estadounidenses, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Volatilidad extrema

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group dijo que el panorama financiero global se encuentra en una encrucijada definida por la volatilidad extrema en el sector energético y una incertidumbre geopolítica que no se había registrado en décadas.

Mientras los datos macroeconómicos en Estados Unidos sugieren una economía que se resiste a enfriarse, el conflicto bélico entre la coalición liderada por Estados Unidos e Irán ha alterado drásticamente las rutas de suministro en el Estrecho de Ormuz, provocando una respuesta sin precedentes de las potencias del G7 y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“La dicotomía entre el robusto desempeño corporativo, liderado por gigantes tecnológicos, y el riesgo inminente de una crisis de suministro de crudo mantiene a los inversionistas en un estado de cautela, con los índices de sentimiento reflejando un miedo latente que contrasta con la actividad operativa en Wall Street”, escribió.

Agregó que en Europa y Asia, la situación energética domina la agenda política, donde la AIE ha propuesto la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia, con un total de 400 millones de barriles acordados entre sus miembros. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia liberará 14.5 millones de barriles y que el G7 organizará una liberación coordinada en los próximos días.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, dijo que los energéticos continuaron presionados al alza, ante un mercado que se mantiene temeroso al impacto de la guerra en la oferta global.

Además, explicó, “el jueves, los precios de los energéticos cobraron mayor impulso, luego de que el líder supremo de Irán dijo que el Estrecho de Ormuz debe continuar cerrado y que, si Estados Unidos e Israel mantienen los ataques, Irán buscará abrir otros frentes de guerra. Todo esto deja entrever que la probabilidad de que la guerra termine pronto se ha reducido sustancialmente”.

Petroleras suben

Las petroleras en Bolsa tuvieron una jornada positiva, a excepción de Saudi Aramco que perdió 1.10 por ciento.

La que más ganó el jueves fue la noruega Equinor (3.33%), seguida por BP (2.906%) y la estadounidense ConocoPhillips (2.76%). (Con información de Reuters)