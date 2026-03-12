Canciller Juan Ramón de la Fuente ve en la Celac un espacio para fortalecer la integración regional

La próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) será particularmente relevante por el contexto internacional actual y por la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El canciller, quien acudirá al encuentro que se realizará el próximo 21 de marzo en Bogotá, Colombia, agregó que es importante impulsar los mecanismos de diálogo regional.

“Va a ser una reunión particularmente importante, precisamente por el contexto en el que estamos inmersos”, declaró a medios de comunicación tras participar en el lanzamiento de la Misión Comercial México–Canadá 2026.

De la Fuente subrayó que, pese a las “diferencias ideológicas naturales” entre los países de la región, es fundamental preservar los principios de cooperación e integración de América Latina y el Caribe.

“Necesitamos preservar, más allá de nuestras naturales diferencias ideológicas, los principios fundamentales de la región, de América Latina y el Caribe, los mecanismos de integración que se han venido trabajando desde hace tiempo y que es muy importante que sostengamos”, puntualizó.

Destacó que la Celac es uno de los principales foros para analizar la situación regional y avanzar en proyectos concretos que permitan fortalecer la integración en la práctica.

Muestra de estos esfuerzos, recordó la reciente inauguración en Querétaro de la Agencia Latinoamericana y del Caribe del Espacio (ALCE), iniciativa que surgió en el marco de la Celac y que busca impulsar la cooperación regional en materia espacial.

“Son justamente este tipo de proyectos los que nos permiten encontrar puntos de convergencia, más allá de diferencias ideológicas”, señaló.

El canciller también adelantó que al encuentro asistirán varios presidentes y jefes de Estado de países africanos, lo que permitirá realizar una reunión biregional entre América Latina y África.

Opinó que este acercamiento es oportuno, ya que permitirá fortalecer los vínculos entre ambas regiones mediante proyectos de cooperación específicos.

La X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac del 21 de marzo marcará el cierre de la Presidencia Pro Tempore colombiana y el traspaso a Uruguay. Previamente, se llevará a cabo el Foro de Alto Nivel Celac-África del 18 al 20 de marzo.