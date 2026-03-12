Donald Trump dedica un guiño al presidente ruso

Washington. Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

La medida se produjo después de que Washington también permitiera la semana pasada, de forma temporal, que el petróleo ruso que había quedado varado en el mar se vendiera a la India.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que la nueva autorización tiene como objetivo “ampliar el alcance global de la oferta existente” de crudo.

Pero insistió en que se trata de una "medida limitada y de corto plazo".

Antes, el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev dijo que había discutido la actual crisis energética con sus homólogos estadounidenses como parte de una reunión del grupo de trabajo económico entre Estados Unidos y Rusia que tuvo lugar en Florida.

“Hoy en día, muchos países, principalmente Estados Unidos, están empezando a comprender mejor el papel clave y sistémico del petróleo y el gas rusos para garantizar la estabilidad de la economía mundial, así como la ineficacia y el carácter destructivo de las sanciones contra Rusia”, agregó Dmitriev en unas declaraciones publicadas en su canal de Telegram.