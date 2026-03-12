Moscú asegura que el mercado mundial energético no puede "permanecer estable" sin el petróleo ruso

El enviado ruso Kirill Dmitriev reivindicó este viernes que el mercado mundial de la energía "no puede mantenerse estable" sin el petróleo de Moscú, después de que Washington autorizara temporalmente la venta del petróleo ruso almacenado en buques.

"Estados Unidos reconoce de hecho lo que es evidente: sin el petróleo ruso, el mercado mundial de la energía no puede permanecer estable", escribió Dmitriev en Telegram, en un contexto de subida vertiginosa de los precios del crudo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12:01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.