Lo más visto por los mexicanos en Netflix en 2025: desde Stranger Things, K-pop y éxitos nacionales

El 2025 fue un año de pantallas encendidas en México. Desde misterio, acción trepidante, k-dramas románticos y producciones nacionales conquistaron por semanas los primeros lugares del Top 10 en Netflix.

Las preferencias de la audiencia reflejaron una mezcla cultural tan diversa como el propio país, con historias que viajaron del streaming local al éxito internacional.

De acuerdo con la plataforma, entre los títulos más vistos destacaron las series que ya son un fenómeno global.

Merlina volvió con fuerza: su primera temporada se mantuvo ocho semanas en el Top 10 de México, mientras que la temporada 2 permaneció nueve semanas entre los contenidos más populares.

Algo similar ocurrió con El juego del calamar, cuya tercera temporada impulsó nuevamente la atención por toda la saga, regresando las tres entregas al listado nacional con siete, 12 y ocho semanas en el Top 10, respectivamente.

El popular drama surcoreano "El juego del calamar" regresó a Netflix para una tercera y última temporada.

La fiebre por Stranger Things también siguió intacta. La expectativa por la quinta y última temporada llevó a que las entregas 1, 3 y 4 regresaran al ranking por al menos tres semanas, mientras que el volumen 1 de la temporada 5 domina el Top 10 desde su estreno en noviembre.

K-pop y nuevos títulos que sorprendieron a la audiencia

El furor por Corea del Sur no bajó de intensidad; por un lado, Las guerreras K-pop extendieron su estadía hasta 26 semanas en el Top 10 de México, el tiempo más prolongado de un título extranjero este año.

También brillaron la miniserie Adolescencia, que se mantuvo por nueve semanas, y producciones como Si la vida te da mandarinas, Bon Appétit, majestad y La Palma, con hasta nueve semanas de permanencia en la preferencia del público.

Fotograma de la serie “Adolescencia”.Foto EE: Cortesía Netfilx.

En cuanto a títulos nuevos que lograron desbancar a favoritos, la serie Harta lideró el listado en México durante tres de sus cinco semanas dentro del Top 10.

El poder de las historias mexicanas

La representación nacional fue más fuerte que nunca en Netflix ya que diversas producciones lograron escalar al Top 10 global en habla no inglesa y posicionarse en decenas de países, confirmando que las historias hechas en México resuenan más allá de sus fronteras.

Entre los mayores éxitos:

Contraataque alcanzó el Top 10 en 87 países, número 1 en 38, y se colocó como la séptima película más vista en habla no inglesa en la historia de la plataforma, con 66.9 millones de visualizaciones.

Pecados inconfesables figuró seis semanas en el Top 10 Global y llegó al número 1 en 11 países.

Nadie nos vio partir permaneció en el Top 10 de 74 países y lideró en 20.

Los dos hemisferios de Lucca, basada en la novela de la periodista Bárbara Anderson, se posicionó en 58 países y llegó al número 1 en 11.

Foto: Netflix

Las muertas, basada en la obra de Jorge Ibargüengoitia y dirigida por Luis Estrada, estuvo tres semanas en el Top 10 Global.

Still de la película.Foto EE: Cortesía / Netflix

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero conectó con el público internacional, colocándose dos semanas en el Top 10 Global de series de habla no inglesa.

Foto: Netflix

Accidente 2 debutó con fuerza, liderando el Top 10 en México, Argentina y Venezuela, y posicionándose como la tercera serie más vista del mundo en habla no inglesa durante su estreno.

Celda 211 escaló al Top 10 de 53 países y lideró en 14 de ellos.

Lo mejor del mundo llegó al número 1 en 16 territorios.

Netflix prepara un final electrizante para despedir 2025 con la última entrega de Stranger Things 5 llegará el 31 de diciembre (capítulo final), marcando el adiós definitivo a una de las series más influyentes del streaming.