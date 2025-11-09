Miss Universo 2025: fecha de la final en Tailandia y agenda del certamen

La edición 74 del Miss Universo tiene como sede a Tailandia, país asiático que ya ha albergado el certamen en ediciones anteriores.

El programa oficial señala que la final de coronación se realizará el 21 de noviembre.

El lema de esta edición es “The Power of Love”, y participan alrededor de 130 delegadas de todo el mundo.

Agenda de lo que resta de Miss Universo 2025

Partiendo del calendario publicado por la organización, estos son los eventos más relevantes:

Domingo 9 noviembre: Evento en Yona Beach Club.

Lunes 10 noviembre: “Carnival Magic / Parade”.

Martes 11 de noviembre: Actividades culturales en Phuket.

Miércoles 12 noviembre: Traslado de delegadas a Pattaya City.

Jueves 13 de noviembre: Ensayo.

Viernes 14 de noviembre: Show de traje de baño en Aquaverse Pattaya.

Sábado 15 de noviembre: Entrevistas a puerta cerrada.

Domingo 16 de noviembre: Todas las delegadas de regreso a Bangkok.

Lunes-martes 17-18 noviembre: Ensayos finales.

Miércoles 19 noviembre: Competencia de Traje Nacional y Preliminar.

Jueves 20 noviembre: Ensayo general.

Viernes 21 noviembre: Final del certamen y fiesta de coronación.

Este cronograma permite seguir de cerca el recorrido de las candidatas desde actividades de convivencia, promoción y cultura hasta la competencia formal.

El caso de Fátima Bosch en la mira

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, originaria de Tabasco y ganadora de la corona nacional como Fátima Bosch (Miss Universo México 2025), llegó al certamen como una de las representantes mexicanas más esperadas. Estudiosa, comunicadora y con experiencia en una plataforma de salud emocional entre mujeres, su perfil ha generado interés.

Polémica con Nawat

La aspirante mexicana protagonizó un altercado con Nawat Itsaragrisil, director del comité local dentro del certamen, durante una actividad previa al concurso, cuando fue cuestionada por no realizar una publicación promocional del país anfitrión.

En el video difundido se le escucha llamarla “tonta” y ordenarle que guarde silencio.

Tras el incidente, la organización del Miss Universe impuso sanciones al directivo thai y públicamente manifestó que se investigaría el trato a las concursantes.

Este episodio ha convertido a Bosch en uno de los focos mediáticos de la edición y ha puesto sobre la mesa discusiones sobre trato, empoderamiento femenino y la dinámica interna del certamen.