Liderar es incomodar: El caso de Fátima Bosch

Aún no se realiza Miss Universo 2025 y la tabasqueña Fátima Bosch, representante de México para el certamen de belleza, ya ganó algo muy valioso: el respeto de muchos, porque se atrevió a incomodar a un sistema que no tolera cuando alguien se defiende con dignidad. Uno que prefiere que te calles ante los cuestionamientos.

Y es que durante los preliminares del certamen, el organizador Nawat Itsaragrisil presuntamente llamó “tonta” Fátima, ante lo cual la mexicana no se quedó callada. Respondió, se defendió y lo hizo con educación. Sin embargo, él quiso retirarla del lugar con el equipo de “seguridad”. Y ahí es donde empieza lo que realmente importa.

Porque esto ya no es un tema de reinas de belleza. Es un tema que, si lo miramos en perspectiva, nos habla de lo que pasa cuando alguien se atreve a decir “esto no está bien”, en un escenario donde se espera que solo sonrías, asientas y agradezcas.

Y lo vi tantas veces en el mundo corporativo, que ya ni me sorprende. No te sacan con seguridad, pero te hacen sentir fuera de lugar; te etiquetan; te meten a la congeladora, te silencian en reuniones o te excluyen de decisiones. Te marcan como “conflictivo” o “difícil”, solo por decir lo que todos piensan… pero nadie se atreve a decir en voz alta.

Y sí, ser incómodo tiene costo, y muy alto, por cierto. No porque estés equivocado, sino porque pones en evidencia lo que muchos prefieren mantener oculto: el abuso de poder, la doble moral, el trato injusto detrás de la fachada impecable, el desgaste de los equipos, los objetivos absurdos, o incluso lo más obvio: que hay procesos que no funcionan y generan puro retrabajo.

Fátima no interrumpió el evento: interrumpió la narrativa. Y eso, en muchos sistemas diseñados para proteger privilegios y egos frágiles —como el de Nawat, que exponía su poder de forma grotesca— es más grave que cualquier falta.

Lo vemos todos los días en las empresas: cuando quien defiende a su equipo es “el complicado”. Cuando la que se niega a normalizar la sobrecarga es “la emocional”. Cuando quien hace preguntas incómodas es “el que no sabe trabajar en equipo”.

Y así funciona el sistema: te empujan al límite… y cuando respondes, te castigan por reaccionar.

Por eso ser un Líder Incómodo no es una moda. Es una decisión. Es saber que, por hacer lo correcto, a veces vas a perder visibilidad, promociones o incluso respaldo. Pero también es entender que lo contrario —callarte cuando algo arde por dentro— es una forma más lenta y dolorosa de perderte a ti mismo.

Eso sí: tenemos que aprender a incomodar bien. Incomodar retando, no quejándonos. Preguntando, no señalando. Proponiendo, no destruyendo. Pero sobre todo: no callando.

Yo no conozco personalmente a Fátima Bosch. Pero sí reconozco a la líder que no se dobla, aunque la presión sea pública. A la mujer que no aceptó una falta de respeto solo porque venía de alguien con poder. A la persona que prefirió ser incómoda… antes que ser cómplice.

No la sacaron por tonta. La sacaron porque dijo lo que muchos callan. Y en un mundo donde incomodar es peligroso… eso también es liderazgo. Y para mí, Fátima ya ganó.