Pedir perdón no salva a Itsaragrisil: Miss Universo lo separa e inicia acciones legales tras agresión a Fátima Bosch

La Organización Miss Universo limitó la participación de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, luego del altercado en el que insultó públicamente a la representante de México, Fátima Bosch, durante un evento previo al certamen en Bangkok. La decisión se dio a conocer tras la creciente presión en redes sociales y el rechazo expresado por el propietario de la franquicia, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

Rocha calificó el comportamiento de Nawat como “una agresión pública” y anunció acciones corporativas y legales. Además, ordenó que su papel en las actividades del certamen fuera reducido al mínimo o retirado por completo. Rocha Cantú condenó lo ocurrido:

"Lamentablemente Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino", dice Rocha en el video. "Ser anfitrión significa demostrar a todas las delegadas de todos los países que tiene la obligación de servirles, asistirles y garantizar que vivan una experiencia única llena de amabilidad y cortesía. A toda mujer se le debe respeto. Fátima representa a un país y a sí misma, como lo hacen las más de 120 delegadas”.

Disculpas entre lágrimas durante ceremonia

En medio de la polémica, Nawat ofreció una disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida transmitida en vivo. Visiblemente quebrado, aseguró que su comportamiento fue resultado de la presión organizativa:

“Soy humano. Los últimos días han sido de mucha presión. No tuve intención de dañar a nadie”, afirmó. Frente a las delegadas internacionales, agregó: “Respeto a todas ustedes. Si alguna se sintió incómoda, lo lamento sinceramente”.

Sin embargo, la escena tuvo repercusión dividida. Videos donde el empresario rompe en llanto circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios señalaron que las disculpas parecían “forzadas” y “estratégicas”, más que un acto de responsabilidad.

El altercado con Fátima Bosch

El conflicto inició cuando Nawat interrumpió a Bosch durante una actividad oficial para reclamarle que no había promovido contenido turístico de Tailandia en redes sociales. La mexicana intentó responder, pero el empresario la descalificó, llamándola “tonta” y acusándola de mentir. El momento fue grabado y provocó indignación global.

Pese a la controversia, las actividades de Miss Universo 2025 continúan. Las candidatas permanecerán en Tailandia durante 20 días, con visitas programadas a Phuket y Pattaya, previo a la final del 21 de noviembre.

Fátima Bosch permanece en competencia y ha recibido apoyo tanto de compañeras como de seguidores internacionales, reforzando su presencia como una de las participantes más comentadas de esta edición.