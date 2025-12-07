¿Cuándo inician las posadas navideñas en México?

Las posadas representan uno de los momentos más vibrantes y emotivos del año para millones de familias mexicanas al ser un símbolo de convivencia, identidad y continuidad cultural.

Con velas, cantos y peregrinos, desde escuelas hasta oficinas, desde barrios populares hasta plazas públicas, las posadas marcan el comienzo de las fiestas decembrinas que tienen su origen en la religión católica.

¿Cuándo comienzan las posadas?

Las posadas comenzarán el martes 16 de diciembre de 2025 y se celebrarán cada noche hasta el 24 de diciembre, justo antes de la Nochebuena. Este periodo no cambia entre un año y otro, ya que corresponde a los nueve días que simbolizan el novenario previo al nacimiento de Jesús.

En México, muchas familias, escuelas, empresas y dependencias gubernamentales organizan eventos con semanas de anticipación. Conforme se acerca el 16 de diciembre, se intensifica la actividad comercial, especialmente en la compra de piñatas, frutas de temporada, luces, velas, ponche, dulces y aguinaldos.

Fechas con tradición

Las posadas tienen su origen en la época virreinal, cuando frailes agustinos y franciscanos impulsaron las celebraciones especiales en diciembre para facilitar la evangelización en la Nueva España. Estos nueve días se establecieron para conmemorar el recorrido de María y José cuando buscaban posada antes del nacimiento del Niño Jesús.

Sin embargo, la celebración se mezcló con elementos de festividades indígenas y prácticas comunitarias, dando lugar a la versión actual: un festejo mixto y familiar. Con el paso del tiempo, la tradición se expandió por todo el país, adaptándose a cada región sin perder su esencia.

Ahora, las posadas se componen de villancicos, piñatas, ponche caliente con frutas (tejocote, guayaba, jamaica, caña y canela), antojitos como tamales, buñuelos, atole, chocolate caliente, tamales y tacos de guisados y aguinaldos (bolsitas con dulces, cacahuates y mandarinas).