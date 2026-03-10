Tamaulipas, BCS y Zacatecas, los estados con mayor dinamismo industrial

A pesar de que durante el año pasado la industria nacional se debilitó principalmente por la política comercial proteccionista de Estados Unidos y la baja de la inversión fija, se registraron excepciones estatales: Tamaulipas, Baja California Sur y Zacatecas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tamaulipas fue el estado con la racha positiva más larga entre las 32 entidades del país, pues con su crecimiento de 8.5% en noviembre del 2025, logró 10 meses consecutivos con alzas anuales en su producción industrial.

Este dinamismo fabril del estado fronterizo derivó de los periodos con aumentos en construcción (siete meses) y en el conjunto de industrias manufactureras (tres meses).

El segundo estado con la mayor racha positiva en actividad industrial fue Baja California Sur, al hilar nueve meses con incrementos anuales; su detonador fue la industria de la construcción (nueve meses seguidos con crecimientos -todos de doble dígito-), derivado del boom turístico-hotelero y sus obras complementarias.

El podio lo completó Zacatecas con un lapso de siete meses con variaciones anuales positivas en su producción industrial, también beneficiado por el sector de la construcción (11 meses consecutivos con incrementos).

En el otro extremo, Campeche mostró la racha negativa más extensa con 21 meses exhibiendo caídas anuales en su industria total, como consecuencia de la merma en minería (69 meses al hilo con contracciones) y construcción (20 meses).

Esto se debe a la baja producción de petróleo y a que Campeche no albergó un proyecto federal que impulsara su vocación económica, minería petrolera, como se hizo en Tabasco con la refinería de Dos Bocas.

Industria crece en 16 estados

En términos generales, 16 de las 32 entidades federativas del país registraron crecimientos anuales en su actividad industrial durante noviembre del año pasado, destacando en la cima Hidalgo (29.9%), Baja California Sur (15.7%) y Sinaloa (13.6 por ciento).

Otros aumentos destacados en el indicador que integra a minería, manufactura, construcción y energía eléctrica, se dieron en Colima, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Nuevo León y Jalisco.

La merma

En tanto, las caídas fabriles más pronunciadas fueron en Quintana Roo, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y Nayarit.

Por sectores industriales, destacan en primer lugar por crecimiento anual los siguientes estados: Tamaulipas en minería, Tabasco en manufactura, Jalisco en construcción y Querétaro en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final.

Para Banco Base, el deterioro de la manufactura sigue siendo el principal riesgo para la actividad industrial de todo el territorio nacional, pues representa cerca de 66% de la actividad industrial y 20.5% del Producto Interno Bruto (PIB)

“Es importante señalar que los riesgos que han explicado la debilidad de la actividad industrial no han desaparecido, destacando: 1) la política comercial proteccionista de Estados Unidos, que frenó las exportaciones a ese país de equipo de transporte y 2) la caída de la inversión fija, debido a la elevada incertidumbre sobre México. Lo anterior representa un panorama negativo para el crecimiento económico de México en 2026 y a largo plazo”, señala el grupo financiero.

Añade que en el 2026 se espera que la actividad industrial muestre un rebote parcial, con un crecimiento de 0.8% respecto al 2025. Sin embargo, el panorama es de amplia incertidumbre y este crecimiento dependerá en gran medida de la evolución de la política arancelaria de Estados Unidos y su impacto sobre el sector automotriz y la demanda de equipo de cómputo.