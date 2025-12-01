Buscar
Sabores que inauguran diciembre: Cómo hacer pay de manzana sin horno, tradición en una receta

image

Un pay de manzana sin horno inaugura la temporada decembrina con historia y sabor. Una receta fácil que rescata la tradición de un postre icónico.

Miriam Lira

El inicio de diciembre siempre trae consigo una necesidad casi instintiva de volver a los postres que evocan hogar. Entre ellos, el pay de manzana ocupa un lugar especial: cálido, especiado, familiar. 

Aunque su origen suele rastrearse a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos —donde se convirtió en un símbolo nacional desde el siglo XVII—, en México la manzana tiene una historia propia. 

Llegó con los españoles, se adaptó al clima del norte y dio pie a una de las industrias frutícolas más importantes del país. Hoy es la base de empanadas, panes dulces y pays presentes en cualquier mesa decembrina.

Un dato que acompaña al antojo

En la Edad Media, los “pies” no eran como los conocemos hoy. Eran envueltos en costras tan gruesas que solo servían como contenedor del relleno, no como parte del postre. Su función era preservar alimentos durante largos periodos. Con el tiempo, esa costra se refinó hasta volverse protagonista. 

El Economista

Pay de manzana sin horno 

Ingredientes para la base

2 tazas de galletas María molidas

1 barra de mantequilla (90 g), derretida

1 cucharada de azúcar

½ cucharadita de canela

Ingredientes para el relleno

4 manzanas (Golden o Gala)

2 cucharadas de mantequilla

⅓ taza de azúcar

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de vainilla

Jugo de medio limón

2 cucharadas de agua

1 cucharada de fécula (opcional)

Para la cubierta

Crema batida

Canela o nuez picada

Procedimiento:

1. La base. Mezcla las galletas con la mantequilla derretida, el azúcar y la canela. Coloca en un molde y presiona hasta obtener una superficie compacta. Refrigera por 20 minutos.

2. El relleno. En un sartén, derrite la mantequilla y agrega las manzanas en cubos. Añade azúcar, canela, vainilla y limón. Cocina 10–12 minutos hasta que suavicen. Si deseas un relleno más espeso, agrega la fécula disuelta en agua. Deja enfriar.

3. Ensamble. Vierte el relleno frío sobre la base. Refrigera mínimo 3 horas para que tome firmeza.

4. Decoración. Coloca crema batida y termina con canela o nuez.

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

