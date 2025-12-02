Inicia programa invernal navideño por la temporada decembrina en San Luis Potosí

Navidad Verde llegará a los 59 municipios de San Luis Potosí con la entrega de 100 mil cobertores a partir de este miércoles 3 de diciembre.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) iniciará este miércoles 3 de diciembre con el programa invernal, que entregará 100 mil cobertores en los 59 municipios para contrarrestar los siete frentes fríos en diciembre y al menos seis más de enero, cumpliendo con un compromiso del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona con las familias que más lo necesitan.

El programa se arrancará en las zonas serranas y municipios donde se prevé temperaturas extremas y vientos fuertes en municipios como: Villa de reyes, Santa María del Río, Mexquitic de Carmona, Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, Ahualulco, la capital potosina, Cedral, Matehuala, Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Guadalcázar, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Rioverde y Cerritos entre otros.

Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia dio a conocer que el programa será distribuido por el equipo de la Sedesore durante la temporada invernal tras informar que pueden acudir a las diferentes delegaciones en los municipios para solicitar este apoyo solo con copia del INE, CURP y comprobante de domicilio y podrán acudir durante este mes de diciembre y hasta el siguiente mes de enero del 2026 a los diferentes puntos de entrega de cada municipio.