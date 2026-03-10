Gasto en infraestructura cayó 30.3% en el arranque del año; su mayor caída desde el 2016

En el arranque del año, el gasto en infraestructura –considerado un rubro importante del presupuesto público para impulsar el crecimiento económico y el empleo– reportó una caída superior a 30%, la mayor para un enero desde el 2016, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el primer mes del año, el gobierno federal destinó 41,413 millones de pesos a la inversión física, lo que representó una caída de 30.3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Así, la inversión en infraestructura reportó su mayor caída desde enero del 2016, cuando el gasto cayó 33.2% anual.

De esta manera, de cada 100 pesos que el gobierno gastó a inicios de año, apenas 4.9 pesos se destinaron a la inversión física. En contraste, 18.8 pesos se destinaron al pago de pensiones, mientras que 10.1 pesos al costo financiero de la deuda, dos de los rubros que presionan al gasto público.

“El sector que se vio más afectado por los recortes de la cuesta enero fue la inversión física. En enero, el gobierno gastó tan solo 41,400 millones de pesos en este concepto, lo cual fue 30.3% o 18,000 millones de pesos menor a la inversión física de enero del año anterior. Este nivel de inversión, el más bajo para un inicio de año desde el 2008, podría frenar las condiciones para detonar la recuperación económica”, destacó la organización México Evalúa.

En días pasados, la organización señaló que en el 2025, para reducir el déficit fiscal histórico, se recortó drásticamente el gasto en infraestructura, por lo que es importante que ésta se vuelva a detonar para fomentar la inversión privada y, al mismo tiempo, ayudar con el crecimiento de la economía.

Creció inversión en salud

Al interior de los datos de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, se observó que por funcionalidad solo la de desarrollo social mostró un crecimiento en sus recursos.

En el primer mes del año, este rubro tuvo un gasto de 27,188 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 3.6% en comparación con enero de hace un año.

Dentro de este rubro, se observó que el incremento importante se dio en el sector de la salud. En enero, el gasto en infraestructura para servicios de salud para la comunidad fue de 1,785 millones de pesos, un aumento significativo de 924 por ciento.

En contraste, dentro de este mismo rubro el gasto en infraestructura para la protección ambiental cayó 22.8% al ser de apenas 14.4 millones de pesos.

Desarrollo económico a la baja

Las otras dos categorías de funcionalidad, gobierno y desarrollo económico, mostraron una caída en su gasto de inversión física en enero, con énfasis en el segundo rubro.

En enero, el gasto en infraestructura en desarrollo económico sumó 13,545 millones de pesos, un desplome de 58.3% respecto al mismo mes de hace un año.

En tanto, el gasto en la infraestructura de gobierno fue de apenas 679 millones de pesos en el arranque del año, un retroceso de 3% en comparación con enero del 2025.

