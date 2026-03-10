Openbank: “2026 es el año en que más usuarios entrarán al sistema financiero mexicano a través de la banca digital”

Juan José Galnares, director general de Openbank México no tiene duda: “el 2026 es el año en que más usuarios van a entrar al sistema financiero mexicano a través de la banca digital, ya sea por los bancos preestablecidos o por jugadores nuevos, incluidos nosotros”, dijo.

En entrevista con El Economista, estimó que cada año el número de usuarios del sistema financiero formal irá en aumento.

Openbank, el banco digital de Santander, recientemente cumplió su primer año de operaciones en México, aunque su modelo ya está probado en otros países, principalmente de Europa. En sus primeros 12 meses en el país, de acuerdo con su director, suma más de medio millón de usuarios, con productos de captación y crédito.

“Nos sentimos muy bien, muy cómodos. En noviembre pasado anunciamos que teníamos medio millón de clientes, cerramos el año con un poco más de ese número”, mencionó.

Agregó: “En el número de clientes vamos bastante bien, en captación vamos bastante bien, y pues eso es para nosotros muy satisfactorio y una consecuencia de que creemos que la estrategia y el planteamiento con el que entramos al mercado mexicano está funcionando y teniendo tracción. Entonces esos indicadores van conforme a lo que habíamos pensado y en el 2026 estamos en esa misma línea”.

“En el mercado correcto, en el momento correcto”

Galnares detalló que su planteamiento de que se incorporarán más mexicanos al sistema financiero formal, se sustenta en la oportunidad que hay en el mercado, dada la baja inclusión que prevalece, además de un ecosistema digital que está creciendo.

“Entonces para mí es confirmatorio que estamos en el mercado correcto y en el momento correcto, y el que haya jugadores no solo regionales, globales, locales, hace que esto confirme la oportunidad de negocio y es donde está nuestro foco”, subrayó.

Esfuerzo de varios jugadores

Precisó que si bien Openbank tiene poco más de un año en el mercado mexicano, hay otros jugadores que ya tienen años, más los que se han integrado en lo que va del 2026.

En este sentido, mencionó que captar más mercado será una consecuencia de varios jugadores, lo que consideró positivo, pues al final el que ganará es el consumidor mexicano.

“Es el que debe tener mayor oferta, mayores posibilidades de tener un producto bancario, y que ellos decidan cuál es el producto que creen que funciona mejor o cuáles son los que mejor funcionan, y eso es lo que veremos en el futuro”, enfatizó.

Mayor digitalización de pagos

El director de Openbank México expresó que así como habrá más usuarios en el sistema financiero mexicano, también se reducirán los pagos en efectivo y se incrementarán los digitales.

“No sé cuál será el número, pero en tres años, estoy seguro que: uno, va a haber más cuentas digitales; dos, la población no bancarizada o sub-bancarizada va a disminuir, y ese número de 80% de pagos en efectivo va a disminuir. La velocidad y profundidad depende de que todos estos jugadores, y el ecosistema, logremos hacer las cosas bien”, dijo.

Añadió: “Y eso no sé si lo vamos a poder hacer en tres, cuatro o cinco años, o con qué profundidad, pero sí estoy seguro que la dirección es hacia la digitalización”.

Recordó que también, desde el lado del gobierno, se está impulsando la digitalización de la economía.

Comentó algunos de los avances que, desde el sector bancario, ha habido en la digitalización de los productos y servicios financieros, como es la facilidad de la apertura de cuentas remotas en minutos, lo mismo que la solicitud de una tarjeta de crédito.

Con visión a largo plazo

Finalmente, Juan José Galnares resaltó que Openbank tiene una visión de largo plazo en el país, al ser parte de Santander, que lleva tres décadas en el país.

“Tenemos esa ventaja que podemos estar aquí en el largo plazo, que creemos en México y en la oportunidad de mercado, y que al tener ese respaldo y esa coyuntura, nos permite tener la visión de largo plazo y tomar decisiones que son las correctas para poder estar aquí en el tiempo”, concluyó.