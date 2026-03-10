Estados Unidos: superioridad militar, fragilidad fiscal

El recuento que lleva Washington para determinar su superioridad militar sobre Irán tiene que ver con el número de portaaviones, jets, misiles y drones que tiene cada una de las partes en conflicto y a partir de esa evidente ventaja del ejército estadounidense, las proyecciones de Donald Trump son que no cree tener problemas en doblar a su enemigo.

El despliegue militar estadounidense es formidable y la superioridad implicará que tarde o temprano se le acaben las municiones al enemigo, pero eso no significa que necesariamente tendría que caer el régimen del heredero Mojtaba Jameneí, eventualmente, desde la derrota, pero con la supervivencia tendría tiempo para un futuro rearme.

Pero el problema ni siquiera es ese. El verdadero flanco débil de Estados Unidos es su fragilidad fiscal, esa es una grieta que aun con la enorme distancia que hay entre Washington D.C. y el Golfo Pérsico, el actual conflicto está ensanchando peligrosamente.

Para fortuna de América del Norte el ejército iraní no tiene misiles de largo alcance, pero hay un impacto de esta guerra y ha sido inmediato, que además es visible en cada gasolinera de Estados Unidos.

El ahorcamiento del Estrecho de Ormuz ha fungido como un muy efectivo obús que impactó en el consumidor de gasolinas estadounidense, y mundial, como un impuesto de guerra directo a los ciudadanos, a los votantes.

No es sólo dedicar más dólares, pesos o euros a llenar el tanque, es una forma infalible de reavivar una inflación que los bancos centrales habían luchado por contener. En las democracias efectivas, el encarecimiento de la vida se convierte en un arma política que juega a favor de Irán.

Sin embargo, el problema estructural es más profundo y menos en la coyuntura de los precios volátiles del petróleo. La deuda pública de Estados Unidos está en el punto de ser un riesgo crítico para la propia seguridad nacional.

Después de muchos años de mantener déficits estructurales y un endeudamiento sin freno, el gasto militar es una bomba de tiempo interna.

La deuda estadounidense en manos del público inversionista ya roza máximos históricos en proporción al tamaño del Producto Interno Bruto. Las proyecciones apuntan a que para finales del mandato de Donald Trump podría superar los niveles récord de los tiempos de la posguerra.

Todo ese armamento de última generación y en enormes cantidades que hoy utiliza Estados Unidos sin una respuesta mínimamente similar de Irán, es parte de una guerra financiada con más endeudamiento, en una economía que hoy gasta más en el pago de intereses que su inversión en defensa.

La verdadera debilidad no está hoy en el frente de batalla, está en una eventual desconfianza en los mercados de bonos, cuando los inversionistas empiecen a cuestionarse la trayectoria fiscal estadounidense.

Donald Trump libra una guerra desde una superioridad militar incuestionable, pero detrás de las trincheras hay una economía que empieza a probar su resiliencia.

La seguridad militar tiene que venir después de la seguridad económica y hoy el flanco débil de Estados Unidos pasa por el descontento social por las renovadas presiones inflacionarias y por la falta de orden en la situación fiscal de ese país.