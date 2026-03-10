BBVA prevé que la economía mexicana crezca 1.8% en el 2026 por mayor dinamismo en comercio e inversión

BBVA México elevó su pronóstico de crecimiento económico para México a 1.8% en el 2026, una revisión al alza desde su estimación previa de 1.2 por ciento.

La nueva previsión también implica una mejora respecto al desempeño de la economía mexicana en el 2025, cuando el país registró un crecimiento de 0.8 por ciento.

De acuerdo con Arnulfo Rodríguez, economista principal de BBVA México, la mejora en las expectativas responde a un mayor dinamismo de la demanda interna, asi como a un mejor desempeño del sector exportador, además de condiciones macroeconómicas más favorables.

Entre los factores que respaldan el nuevo pronóstico destacan una política monetaria menos restrictiva, tras las decisiones adoptadas hacia finales del año pasado. Así como una política fiscal que no profundizaría significativamente el proceso de consolidación.

A ello se suma una revisión favorable del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que mejora las perspectivas para el comercio y la inversión.

“Para el 2026 prevemos una recuperación de la inversión y que continúe la resiliencia del consumo privado. Por el lado de la oferta, estimamos que la economía mexicana será impulsada por el sector servicios, favorecido por la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como por la industria manufacturera no automotriz, particularmente aquella vinculada con la inversión que se está realizando en Estados Unidos en Inteligencia Artificial”, explicó Rodríguez.

Ven T-MEC condicionado

BBVA México estima que en un escenario intermedio es probable que Estados Unidos busque preservar el T-MEC, aunque condicionando su continuidad a ajustes en áreas sensibles como reglas de origen y aplicación laboral, además de incorporar temas no estrictamente comerciales.

Además, prevén que la inversión crecerá alrededor de 2%, en este contexto, la manufactura podría mostrar signos de recuperación hacia adelante, con un impulso relevante de los sectores asociados al desarrollo de Inteligencia Artificial en Estados Unidos, particularmente los vinculados con equipo de cómputo, comunicaciones y accesorios electrónicos.

“El fortalecimiento gradual de la inversión y la resiliencia del consumo privado seguirán apoyando el crecimiento económico. Sin embargo, para lograr una mayor generación de empleo formal se requiere un repunte más importante de la inversión y, sobre todo, que el sector industrial salga de la recesión en la que se encuentra actualmente”, señaló el economista.

Cuatro años de desaceleración

Pese a la mejora en las perspectivas, Rodríguez advirtió que la economía mexicana ha registrado cuatro años consecutivos de desaceleración, un fenómeno que no se observaba desde la década de los 80.

Entre los factores que explican esta tendencia se encuentran la desaceleración del consumo y una caída de la inversión. En particular, durante el 2025 la inversión retrocedió alrededor de 6.6%, afectada por la incertidumbre tanto interna como externa, así como por un efecto base desfavorable en el sector de la construcción.

“La desaceleración en el crecimiento del consumo también influyó de manera importante, junto con la caída significativa que vimos en la inversión. Esto se debió tanto a la incertidumbre interna y externa como a un efecto base desfavorable en la construcción”, explicó Rodríguez.

En paralelo, el mercado laboral formal mostró un estancamiento durante el 2025. Al excluir a los trabajadores de plataformas digitales, el empleo formal apenas creció 0.4%, uno de los peores desempeños fuera de periodos de recesión económica. No obstante, los datos más recientes comienzan a mostrar señales de mejora.

“Los datos publicados en febrero ya reflejan una mejora. Aunque el inicio del año fue débil, de hecho, se destruyeron alrededor de 8,000 empleos formales, el acumulado entre enero y febrero”, concluyó Rodríguez.