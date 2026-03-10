Klar: “nómina y empresas, razones principales para buscar la licencia bancaria”

Las principales razones por las que Klar –que hoy opera bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo)–, ha optado por buscar la licencia bancaria son dos: entrar al producto de nómina –que solo pueden manejar los bancos–, y atender al segmento empresarial.

Lo anterior lo destacó Stefan Möller, co-fundador y director general de Klar, quien aclaró, no obstante, que la entidad ha construido un negocio que funciona y escala sobre la licencia de Sofipo.

“Estamos muy agradecidos de poder operar”, dijo.

En entrevista con El Economista, resaltó que actualmente Klar –como Sofipo–ya está en una posición consolidada, y prueba de ello, dijo, es que su cartera de consumo supera los 7,000 millones de pesos, y más de 8,000 millones en depósitos.

Por otra parte, refirió que recientemente Klar entró al segmento empresarial, donde ya suma 330 millones de pesos, y la meta es alcanzar los 1,500 millones o 2,000 millones hacia finales del 2026.

“Esto también se traduce en una posición financiera más fuerte, más sólida, en donde en el último trimestre del 2025 ya pasamos a números negros”, apuntó.

Agregó: “Entonces así nos vemos, apostando en las líneas tradicionales y creciendo a una velocidad no menor”.

Proceso para licencia bancaria

En este sentido, el CEO de Klar subrayó que uno de los motivos para buscar la licencia bancaria es el tema de nómina.

Cabe recordar que en el 2025 se dio a conocer que Banorte vendió su banco digital, Bineo, a la holding de Klar en Estados Unidos, con lo que se busca justamente que la filial mexicana acelere el paso para convertirse en banco en México.

“(El tema de nómina) sigue legalmente reservado para instituciones de banca múltiple, y creemos que la nómina, a final de cuentas, es una de las decisiones importantes del usuario en su vida, sobre todo en su vida financiera, y es una de las que queremos estar presentes: cuando tengan esa decisión, a dónde pongo mi nómina, a dónde la porto”, explicó el directivo.

Por otra parte, Möller comentó que también está la parte empresarial. “De lado de Klar empresarial, la retroalimentación de los usuarios es más hacia el mundo de la licencia bancaria”, expuso.

Añadió: “entonces el tema empresarial, en donde estamos apostando fuerte, fue uno de los detonadores de buscar la licencia bancaria a través de esta adquisición”.

Se trabaja para obtener autorización

Stefan Möller puntualizó que se está trabajando de la mano de los vendedores de la licencia bancaria y de las autoridades –tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como del Banco de México (Banxico)– para progresar en esta autorización de la compra.

“Porque, por obvias razones, es una compra que pasa por los escritorios de muchas personas y ese es el proceso por el que estamos ahorita transitando”, subrayó.

Abundó en que lo que se encontró en Bineo, es que era un activo con muy poco riesgo, dado que tuvo una operación reducida, además de que está muy alineado con el modelo de negocio de Klar.

“Aquí nos encontramos un activo que está 100% alineado con nuestro modelo de negocio y construido con todo el profesionalismo que se puede uno imaginar de como lo hace el Grupo Financiero Banorte”, concluyó.