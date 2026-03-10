Impulso de EU llevaría a México a crecer 1.7% este año: Barclays

La economía mexicana registrará un crecimiento de 1.7% este año, que estará apuntalado por las exportaciones hacia Estados Unidos, un mejor ánimo de los inversionistas de aquel país, así como un mayor consumo, estimó el economista jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas.

De visita en México, confió que con el inicio de la revisión bilateral del T-MEC, para el 16 de marzo, se puede suponer que tendremos antes una resolución que incentivará a las inversiones.

La fecha de inicio para la revisión formal del T-MEC a nivel trilateral, está marcada para el 1º de julio del 2026, por ello consideró positivo que comiencen los trabajos bilaterales antes, aunque asumió que se puede esperar volatilidad.

“Sin duda esperamos que llegue a buen puerto (la revisión) pero pueden presentarse algunas tormentas en el trayecto que pueden afectar al tipo de cambio. Pero al final tenemos la expectativa de que llegará a buen puerto antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, esto es antes de noviembre”, señaló.

En conferencia de prensa, para explicar “el Escenario macroeconómico 2026”, comentó que la expectativa de Barclays es que tendremos acuerdo trilateral firmado antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que son en noviembre.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que también iniciarán reuniones bilaterales con Canadá en los primeros días de mayo. De acuerdo con el estratega de Barclays, este esquema de negociación no es nuevo, pues en el proceso que dio origen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) primero se realizaron conversaciones por separado con Estados Unidos y con Canadá, para posteriormente integrar los acuerdos en una negociación trilateral.

El T-MEC firmado este año, será un escenario favorable para esperar que la economía mexicana consiga un crecimiento superior a 2% para el año entrante. De ahí su proyección de un PIB creciendo a una tasa de 2.3 por ciento en el 2027.

Descartó que el resultado de la revisión arroje cero aranceles, porque recordó que nunca se tuvo un escenario así en la práctica pero sí confió en que México y Canadá tendrán los aranceles más bajos del resto de los socios de Estados Unidos, donde la Unión Europea y Japón tienen tasas de 15 y 7%, respectivamente.

Según sus estimaciones, actualmente el arancel ponderado promedio que pagan los productos de México que no cumplen con las reglas del acuerdo es de 5 por ciento.

Inflación aún no refleja aranceles de México a China

Explicó que hasta ahora en México no se ha sentido el impacto en inflación de los aranceles aplicados a países con quien nuestro país no tiene tratado, “que es específicamente China”.

Considera que el pico de inflación que se observó en febrero, refleja en cambio el aumento del IEPS en ciertos productos y el alza del salario mínimo. En la misma conferencia participó el economista para Centroamérica y el Caribe, Néstor Rodríguez quien estimó que nada más por el IEPS esperan se agreguen 0.26 puntos al indicador de inflación y otros 0.10 puntos por efecto del salario mínimo.

Pero consideró que hay condiciones para esperar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) seguirá su trayectoria a la baja y terminará el año con una variación de 4.1% y el índice subyacente en 4.1 por ciento. Estas proyecciones sí incorporan el impacto esperado por los aranceles en el INPC, que estiman aportará 0.25 puntos.

Este escenario económico esperado propiciará que el Banco de México continúe con el ciclo de recortes en la tasa y la lleve a 6.25%, a un terreno verdaderamente neutral, dijo.

Esta previsión incorpora la posibilidad de que el banco central aplique tres recortes de 25 puntos base cada uno en el año: uno el 26 de marzo; otro el 7 de mayo y uno más, el 25 de junio. A menos que continúe escalando la tensión en Medio Oriente y se sostenga el alza del precio del petróleo.

Alza de crudo elevaría costo fiscal de contener precio de gasolina

De ser el caso que se prolongue el conflicto de Medio Oriente más de cuatro semanas, el gobierno federal de México tendrá como reto el precio de gasolina y su impacto en las finanzas públicas.

Explicó que, como resultado del alza en el precio del crudo, el sector público podría contar inicialmente con ingresos adicionales por la exportación del petróleo, lo que permitiría absorber el impacto durante algunas semanas.

Sin embargo, si el alza del crudo se prolonga por más de cuatro semanas y el diferencial de refinación se amplía, se puede esperar un aumento del costo fiscal, señaló.

Se trata del llamado crack spread, que es el diferencial que resulta del precio de combustible refinado respecto del precio internacional del crudo.

Dijo que en este escenario, el gobierno enfrentaría un mayor déficit o tendría que recurrir a reducir el IEPS que cobra por litro de gasolina o bien subsidiar a los gasolineros para evitar que el incremento se traslade al consumidor. En ambos casos, sería a costa de sus ingresos tributarios.