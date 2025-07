Se triplican ventas de libros adaptados a cine o series

Buenas noticias. La fecunda sociedad entre la literatura en habla hispana y el crecimiento de la industria y la oferta fílmica en México y el resto de América Latina está generando una sinergia de mercado o un efecto de halo en términos de marketing.

Lo anterior quiere decir que varias obras literarias en español que han sido adaptadas en los recientes años a versiones en largometrajes o series para la gran pantalla o las plataformas de streaming han impulsado el incremento en muchos casos de hasta tres veces las ventas de los libros de origen.

Así lo comparte la plataforma internacional de e-commerce (o comercio electrónico) de libros físicos Buscalibre, la cual tiene presencia en alrededor de 10 países, entre ellos, Inglaterra, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina, así como México desde 2012.

La novela “Pedro Páramo” (1955) de Juan Rulfo, por ejemplo, una de las obras cumbre de la literatura en habla hispana, desde el estreno de la adaptación fílmica en septiembre de 2024 y actualmente disponible a través de Netflix, incrementó las ventas de su génesis impreso en un 50% en los primeros cuatro meses, de acuerdo con información proporcionada por Buscalibre.

Caso similar es la magnum opus de Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad” (1967), que con el estreno en diciembre pasado de la primera temporada de la serie adaptada generó un aumento en al menos 60% de las ventas del libro, sobre todo en territorio colombiano.

Los casos citados, comenta en entrevista Andrés Baldrich, director para México de dicha plataforma de e-commerce, “nos dan un indicio de cómo funciona hoy en día el mercado, no solamente en cuanto a la parte tecnológica, sino en el aspecto cultural. Todo está tan conectado, por las redes y la facilidad del acceso a la información, que una muy buena campaña de publicidad sobre la adaptación de un libro puede repuntar la venta. Hay una relación entre ambos mercados, pero no es una camisa de fuerza, es decir que no siempre que sale una película alrededor de un libro se disparan las ventas”.

Andrés Baldrich, director Buscalibre México.Cortesía

El mercado después de la pandemia

Buscalibre es una librería con la disposición de más de 8 millones de libros físicos en todo el mundo, mientras que en México su almacén de libros a consignación listos para enviarse a cualquier rincón del territorio es de poco más de medio millón.

Si bien la pandemia, sobre todo en sus primeros dos años, significó un impasse negativo para muchos puntos de venta de libros físicos, para el e-commerce fue el gran impulso en un mercado que se resistía al cambio de hábitos de consumo de bienes editoriales.

“De finales del 2018 a finales del 2020, el crecimiento fue de más del 250%, porque (sobre todo en aquel último año) fuimos la salida para muchas editoriales dado que los establecimientos estaban cerrados. Incluso fue el punto decisivo, el punto de partida para asociarnos con las librerías. Porque nosotros no somos competencia de las librerías (físicas), tratamos de hacer un trueque de información y de productos. No queremos ser la piedra en el zapato de las librerías”, comenta el entrevistado.

Añade que a partir del cierre 2022 hubo un decrecimiento natural en las ventas desde e-commerce, aunque no al punto cero sino que se ha logrado que la venta en línea de libros impresos tenga una participación de mercado de entre el 25 y 30% frente a los puntos de venta físicos.

Una ley que no se acata

A partir de noviembre de 2023, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concretó la extensión para México, a través de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de la obligatoriedad para el establecimiento de un plazo forzoso de 36 meses a partir de la publicación o importación de un nuevo título en el que todos los puntos de venta deben respetar el precio para el público de un libro, el cual es establecido por el editor.

Asimismo, como parte de estas reformas, por primera vez en la ley se designa a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la instancia encargada de supervisar el apego a las nuevas disposiciones del llamado “precio único” y, en su caso, sancionar a quienes no acaten lo estipulado.

Se le pregunta al vocero de Buscalibre sobre cuál es la visión de mercado y la postura de una plataforma de e-commerce como la suya sobre dichas disposiciones.

“Somos partidarios de compartir y de respetar la ley del precio único. Sin embargo, es un tema bastante álgido, porque no es algo que se respete. Nosotros nos tratamos de regir por esta ley, pero cuando tú sales al mercado y lo estás respetando, pero te das cuenta de que eres el único jugador que está vendiendo a un precio muy por arriba, tienes que igualar de alguna manera, si no, no vas a ser competencia”, reconoce Baldrich.

Por otro lado, señala que uno de los problemas en la región es el difícil acceso a los materiales editoriales por sus altos costos. “La única forma de hacer que todas las personas tengan acceso a los libros es con buena logística pero también con buenos precios. Hemos tenido la oportunidad de ir a las editoriales y decirles: ‘mejora tus precios, están inalcanzables. Yo te los voy a seguir comprando porque hay gente que puede adquirirlos, pero si tú quieres que los números sean diferentes, ¿por qué no mejoras tu precio de venta al público? Te vas a dar cuenta que no le ganas tanto margen por unidad, pero puedes generar volumen’”.

Es prudente y es momento, concluye el entrevistado, de asignar responsabilidades para el cuidado del precio único en toda la cadena productiva del libro. “Tiene que haber sanciones desde la raíz (sobre el desacato del precio único), porque puede ser muy sencillo responsabilizar a un solo jugador, pero detrás de ese jugador hay toda una cadena que seguramente lo llevó a no respetar el precio”.

Recientes adaptaciones de libros y dónde encontrarlas