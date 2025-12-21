Cómo evitar infecciones respiratorias en reuniones navideñas: recomendaciones 2025

Con la llegada de las festividades navideñas y el aumento del intercambio social en estas fechas, expertos en salud pública advierten sobre el riesgo de contagio de infecciones respiratorias como la influenza, Covid‑19, resfriados y otros virus que circulan con fuerza durante la temporada invernal.

Ante la confirmación de casos de variantes más transmisibles, como el subclado H3N2 de la influenza detectado recientemente en el país, las autoridades insisten en medidas preventivas que ayudan a proteger a la población, sobre todo a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Medidas de prevención

Las reuniones familiares y eventos sociales pueden convertirse en espacios propicios para la transmisión de virus respiratorios. Por ello, profesionales de la salud actualizaron las siguientes recomendaciones que combinan prácticas tradicionales con medidas adaptadas a la situación epidemiológica actual.

Refuerza la higiene y el autocuidado

Una de las medidas más sencillas pero eficaces para disminuir el riesgo de contagio es la higiene de manos frecuente. Lavar con agua y jabón por al menos 20 segundos (especialmente antes de comer, después de estornudar o tocar superficies compartidas) reduce la posibilidad de transmisión de virus.

Cuando no sea posible, usar alcohol gel con al menos 60 % de alcohol es una alternativa recomendada. Además, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo o un pañuelo desechable ayuda a evitar que las gotas respiratorias se dispersen en el ambiente y en manos ajenas.

Ventilación y uso de cubrebocas

La ventilación en espacios cerrados es clave durante reuniones donde se concentran varias personas. Abrir las ventanas o puertas para renovar el aire disminuye la concentración de partículas virales en el ambiente, lo que reduce el riesgo de infección.

Asimismo, aunque no siempre es obligatorio, utilizar cubrebocas en espacios cerrados con mucha gente o cuando hay presencia de síntomas respiratorios sigue siendo una medida útil para protegerse y proteger a otros, sobre todo si se trata de contagios frecuentes en temporada invernal.

Vacunación y atención médica oportuna

Lo idea es mantener al día las vacunas recomendadas: contra la influenza estacional, refuerzos de COVID‑19 y otras que te indique el médico; esto es una de las acciones más efectivas para prevenir formas graves de enfermedad.

La vacunación no solo protege al individuo, sino que también ayuda a disminuir la carga de contagio comunitario. Si alguna persona presenta síntomas respiratorios como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, se aconseja permanecer en casa y evitar asistir a eventos, así como buscar atención médica si los signos empeoran.