Gestionar un equipo no solo implica pedir resultados, sino involucrarse para fomentar una convivencia colaborativa. Por ello, es clave crear dinámicas que fortalezcan la colaboración.

Es decir, no se trata de perder el tiempo o evitar trabajo pendiente, sino verlo como una inversión estratégica para que los integrales interactúen y fortalezcan su conexión.

De acuerdo con Indeed, la efectividad de las dinámicas depende de varios factores como la seguridad psicológica, confianza, liderazgo efectivo, sentido del propósito y las relaciones positivas.

5 juegos y dinámicas para impulsar el trabajo en equipo

Cuando los jefes notan que la convivencia entre sus equipos es distante o hay problemas de convivencia en sus equipos, pueden emplear dinámicas y juegos que requieren poco tiempo. Además, una de las ventajas es el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales, mejorar el ambiente de trabajo y agilizar la toma de decisiones.

Por consiguiente, estas son cinco dinámicas que pueden emplear los jefes y que no requieren demasiados materiales:

1. Juego del sombrero

Cada integrante describe en un papel un dato interesante sobre sí mismo, como habilidades, logros y talentos. Por ejemplo, tomar fotografías, haber ganado un concurso de ajedrez o tocar la guitarra.

Los papeles se colocan en un sombrero, cada integrante saca un papel y lo lee en voz alta. El propósito es adivinar a quién le corresponde el papel. Eso ayuda a generar interacción y conocer más sobre cada integrante.

2. El nudo humano

Todos los participantes se colocan en un círculo, después se toma la mano derecha de otro jugador y con la izquierda se toma la mano de otra persona. Esto creará un nudo en el que todos tendrán que comunicarse para desenredarse sin soltarse de las manos.

Este ejercicio es práctico porque solo se requiere un espacio amplio; sin embargo, es importante tener ropa cómoda, por lo que requiere anticipación para hacer este juego.

3. Búsqueda del tesoro

El líder debe esconder objetos y crear acertijos para que el equipo pueda descifrar la ubicación. Se recomienda hacer pequeños equipos para fomentar el trabajo en equipo.

Se determina un equipo ganador cuando junta más objetos. Este juego estimula la creatividad, comunicación y la cooperación.

4. Camarero ciego

Los materiales para este juego son vasos de plástico, una botella de refresco y vendas para los ojos. Se forman equipos de máximo seis personas, mientras que el líder tendrá los ojos abiertos, pero las manos atadas detrás de la espalda y los demás tendrán los ojos vendados.

El objetivo es que las personas con ojos vendados tendrán que abrir la botella y servir en los vasos, pero cada integrante sólo podrá realizar una tarea a la vez. Por ello, el juego desarrolla la confianza en los demás, aumenta la comunicación y la coordinación.

5. Juego de construcción

Este juego requiere diversos materiales, como cinta, papel o incluso productos reciclables como botellas, tapas, entre otros. El primer paso es hacer pequeños grupos y entregar los materiales en partes iguales.

Seguido de esto, el líder tiene que ejecutar una orden para construir un objeto, por ejemplo, una construcción que supere los 30 centímetros o que pueda mantener el equilibrio. Al igual que los otros juegos, la cooperación es indispensable.

Si estos juegos se implementan de forma estratégica ayudan a que los equipos tomen decisiones más ágiles y obtener mejores resultados en la organización.