Indicadores del 2 al 6 de marzo: Remesas, expectativas económicas y venta de autos

La agenda económica de la primera semana de marzo estará marcada por indicadores sobre manufacturas en México y Estados Unidos, y datos clave de empleo y consumo. A nivel local también destacan cifras de remesas, expectativas de analistas del sector privado , venta de autos e inversión fija.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 2 de marzo: Remesas

Remesas con el exterior (enero)

Encuesta Mensual de Opinión Empresaria (febrero)

PMI manufacturero de EU (febrero)

PMI manufacturero del ISM de EU (febrero)

La semana inicia con la publicación del reporte sobre remesas con el exterior correspondiente a enero, un indicador clave para evaluar el flujo de divisas hacia México. Su comportamiento incide en el consumo interno, especialmente en las regiones con alta dependencia de recursos enviados desde el extranjero.

Además, se dará a conocer la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Inegi, la cual presenta los resultados de pedidos manufactureros, confianza empresarial y expectativas económicas. Este conjunto integrado ofrece una visión actualizada del ánimo del sector privado, útil para estimar la inversión y la producción. También permitirá evaluar el cierre del año y el inicio del próximo.

En Estados Unidos se publicará el PMI manufacturero de febrero, un indicador oportuno que permite evaluar el desempeño del sector industrial. Su evolución incluye información sobre la producción, los nuevos pedidos y el empleo en el sector.

También se conocerá el PMI manufacturero del ISM de febrero, referencia industrial complementaria en Estados Unidos. Un resultado por encima de 50 unidades indicaría expansión en el sector, mientras que una lectura inferior a 50 reflejaría contracción y posibles presiones sobre la inversión y el empleo.

Martes 3 de marzo: Expectativas económicas

Encuesta sobre las expectativas del sector privado (febrero)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Inflación en la zona euro (febrero)

El martes se difundirán los resultados de la Encuesta de expectativas entre analistas del sector privado de febrero. La encuesta recoge proyecciones sobre crecimiento , inflación, tipo de cambio y tasas de interés, permitiendo conocer la percepción de expertos respecto al entorno económico.

Además, como cada martes, el Banco de México dará a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. Este informe muestra la demanda por Cetes, Bonos y Udibonos , así como las tasas adjudicadas, ofreciendo señales relevantes sobre condiciones financieras y percepción de riesgo.

En Europa se conocerá el dato de inflación anual de febrero de la zona euro, un indicador clave para evaluar la trayectoria de los precios en varios países desarrollados. El indicador influye en las expectativas sobre decisiones del Banco Central Europeo y puede generar movimientos en los mercados globales.

Miércoles 4 de marzo: Venta de autos

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (febrero)

Cambio del empleo no agrícola ADP en EU (febrero)

PMI de servicios en EU (febrero)

PMI no manufacturero del ISM (febrero)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

El miércoles se dará a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros en febrero. Este dato mide las ventas de autos al público. Este indicador es clave para evaluar el desempeño del sector automotriz en México, uno de los principales motores de exportación y empleo del país, además de termómetro de la demanda interna.

En Estados Unidos se publicará el reporte sobre el empleo privado ADP de febrero. Este indicador anticipa la tendencia de la nómina oficial. Ofrece señales tempranas sobre la fortaleza del mercado laboral y puede influir en los mercados financieros.

Ese mismo día, se dará a conocer en Estados Unidos el PMI de servicios de febrero, indicador que permite evaluar la actividad en sectores como comercio, transporte y servicios financieros. Ya que el sector terciario tiene el mayor peso en la economía, su evolución permite entender su dinamismo general.

También destaca el PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos, que ofrece más señales sobre la actividad en el sector servicios. Una lectura sólida suele interpretarse como una señal de expansión económica, mientras que un descenso suele sugerir desaceleración y afectar las expectativas del PIB.

En los datos semanales, el miércoles se reportarán los inventarios de petróleo crudo de la AIE, relevantes para el mercado energético. Un cambio inesperado en las cifras de reservas puede aportar volatilidad a los precios del crudo e influir en expectativas de inflación y el desempeño de empresas del sector.

Jueves 5 de marzo: Confianza del consumidor

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (febrero)

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (diciembre)

Indicador Mensual del Consumo Privado (diciembre)

Número de trabajadores afiliados al IMSS (febrero)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

El jueves en México, el Inegi publicará la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor de febrero. Esta encuesta refleja la percepción de los hogares sobre su situación económica y la del país. La evolución de los resultados suele anticipar posibles cambios en el consumo y la demanda interna.

También se conocerá el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo de diciembre. Este indicador sirve para medir la inversión en maquinaria, equipo y construcción en el país. El dato es fundamental para evaluar la capacidad productiva y las perspectivas de crecimiento de mediano plazo.

El Inegi también difundirá ese día el Indicador Mensual del Consumo Privado correspondiente a diciembre. Se trata de un reporte que muestra el comportamiento del gasto de los hogares en bienes y servicios. Su desempeño ofrece señales sobre la fortaleza del mercado interno y la actividad económica.

En cuanto a los datos laborales, en México se espera el reporte de número de trabajadores afiliados al IMSS. Se trata de un indicador clave para evaluar la generación de empleo formal en México. Su evolución permite medir la dinámica del mercado laboral en México, los salarios y la actividad económica.

En tanto, como cada semana, en Estados Unidos se publicarán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, reporte que permite monitorear progresivamente la dinámica del mercado laboral. Variaciones significativas pueden anticipar cambios en la contratación y modificar expectativas y decisiones de la Fed.

Viernes 6 de marzo: Creación de empleo en EU

Ventas minoristas en EU (enero)

Nóminas no agrícolas en EU (febrero)

Tasa de desempleo en EU (febrero)

Ingreso promedio por hora trabajada (febrero)

El viernes se conocerán las ventas minoristas de enero en Estados Unidos, junto con los datos subyacentes. Es un reporte que permite evaluar el comportamiento del consumo. Al ser un motor central de la mayor economía, su desempeño incide directamente en las perspectivas de crecimiento del PIB.

Ese mismo día se divulgará el reporte de las nóminas no agrícolas de febrero. La creación de empleo influye en las expectativas sobre crecimiento, inflación y sobre posibles decisiones de tasas de la Fed. Asimismo, se reportarán la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora de Estados Unidos.