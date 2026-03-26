Petróleo sube hasta 3% mientras mercado reevalúa perspectivas de alto al fuego en Oriente Medio

El ⁠precio del petróleo subían más de un 3% este jueves, recuperándose ⁠de las pérdidas de la sesión anterior, ya que las perspectivas de un conflicto prolongado en Oriente Medio avivaban los temores de nuevas interrupciones en ⁠el suministro.

A las 09:08 ⁠GMT, los futuros del Brent ganaban 3.51 dólares, o un 3.4%, a 105.73 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 3.04 dólares, también un 3.4%, a 94.36 dólares. Ambos referenciales cayeron más de un 2% el miércoles.

Irán está estudiando una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero no tiene intención de mantener conversaciones para resolver el conflicto, según declaró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores iraní.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el presidente Donald Trump golpeará con más dureza a Irán si no acepta su "derrota militar".

El Pentágono tiene previsto enviar miles de tropas aerotransportadas al golfo Pérsico para dar a Trump más opciones de un asalto terrestre, según informaron fuentes a Reuters, sumándose a los dos contingentes de infantes de Marina que ya están en camino.

"La actual escalada militar, que incluye despliegues de tropas y nuevos ataques, junto con el movimiento limitado de petroleros bajo estrictas condiciones iraníes, sigue ejerciendo presión ⁠sobre los mercados energéticos mundiales", afirmó Soojin Kim, ⁠analista de MUFG.

La propuesta ⁠de 15 puntos de Trump, enviada a través de Pakistán, eliminaría las reservas de ⁠uranio altamente enriquecido de Irán, detendría el enriquecimiento, frenaría su programa de misiles balísticos y recortaría la financiación a los aliados regionales, según afirmaron tres fuentes del gabinete israelí conocedoras del plan.

El conflicto ha paralizado casi por completo los envíos a través del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural licuado, en lo que ⁠la Agencia Internacional de la Energía calificó como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.