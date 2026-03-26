La OTAN constata un fuerte aumento del gasto en defensa en Europa y Canadá

Los aliados ⁠europeos de la OTAN y Canadá aumentaron el gasto en defensa en ⁠un 20% en 2025 con respecto al año anterior en términos reales, dijo el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en un informe anual publicado este jueves en el ⁠que instó a los miembros de ⁠la OTAN a mantener este impulso.

"Espero que los aliados demuestren en la próxima Cumbre de la OTAN en Ankara que se encuentran en una senda clara y creíble hacia el objetivo del 5%", escribió, añadiendo que "un fuerte vínculo transatlántico sigue siendo esencial en una era de incertidumbre global".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido en repetidas ocasiones que los socios de la OTAN aumenten significativamente el gasto en defensa, ya que la Administración estadounidense sostiene que los aliados europeos deben asumir en última instancia la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente.

Trump también arremetió la semana pasada contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificando a los antiguos aliados de Estados Unidos de "cobardes" y escribiendo en una publicación en las redes sociales que "¡sin EEUU, la OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL!".

En su informe anual, Rutte señaló que el año pasado "todos los aliados comunicaron cifras de gasto en defensa que cumplían o superaban el objetivo del 2% fijado inicialmente en 2014, y muchos de ellos registraron fuertes aumentos en el gasto".

Los líderes de la OTAN acordaron ⁠en una cumbre celebrada el año pasado destinar el ⁠5% del PIB a defensa ⁠e inversiones relacionadas para 2035.

Los países se comprometieron a destinar el 3.5% del PIB a la defensa ⁠básica —como tropas y armamento— y el 1.5% a medidas más amplias relacionadas con la defensa, como la ciberseguridad, la protección de oleoductos y la adaptación de carreteras y puentes para soportar el paso de vehículos militares pesados.

Tres países de la OTAN —Polonia, Lituania y Letonia— ya superaron el nuevo objetivo del 3.5% el año pasado, según las estimaciones del informe.

Varios países, entre ellos España, Canadá y Bélgica, se situaron en el 2 por ciento.

En total, la alianza de ⁠32 países miembros destinó el 2.77% del PIB a defensa en 2025.

Estados Unidos representó alrededor del 60% del gasto en defensa de la alianza en 2025.