México inició MLB 2026 con 22 peloteros

México inició la temporada 2026 de Grandes Ligas (MLB) con un total de 22 peloteros, incluyendo a los que nacieron en territorio nacional, a los de ascendencia y naturalizados que ya participaron a la selección en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC).

Los que nacieron en territorio mexicano son: Jonathan Aranda, Alejandro Kirk (Tijuana, Baja California), Isaac Paredes (Hermosillo, Sonora), Andrés Muñoz (Los Mochis, Sinaloa), Ramón Urías (Magdalena de Kino, Sonora) y José Urquidy (Mazatlán, Sinaloa).

Aranda juega para Tampa Bay Rays, Kirk para Toronto Blue Jays, Paredes para Houston Astros, Muñoz para Seattle Mariners, Urías para St. Louis Cardinals y Urquidy para Pittsburgh Pirates.

De ellos, el que tuvo mejor temporada en 2025 fue Alejandro Kirk. Disputó la Serie Mundial con Blue Jays y, aunque no pudo evitar la derrota ante Dodgers, se ganó el respeto como uno de los mejores cátchers de toda la MLB.

Incluso, fue convocado al Juego de Estrellas, igual que Andrés Muñoz, cerrador de los Mariners que se quedó a una victoria de disputar, junto con su equipo, su primera Serie Mundial.

En los Mariners también se encuentra Randy Arozarena, nacido en Cuba pero que desde 2022 se naturalizó mexicano.

En total, hay siete equipos que cuentan con dos mexicanos al menos en el róster del Opening Day. Además de los Mariners, se trata de los Boston Red Sox (Jarren Durán y Marcelo Mayer), Toronto Blue Jays (Alejandro Kirk y Cody Ponce), Minnesota Twins (Taj Bradley y Anthony Banda), St. Louis Cardinals (Ramón Urías y Jojo Romero), Pittsburgh Pirates (José Urquidy y Nick Gonzales), así como Colorado Rockies (Víctor Vodnik y Brennan Bernardino).

Varios de estos peloteros, entre otros que también fueron registrados en el día inaugural, representaron a México en la edición 2026 del WBC.

Sin embargo, la novena nacional fue eliminada en fase de grupos por detrás de Italia y Estados Unidos. Se quedó con las ganas de igualar o mejorar el mejor registro de su historia, que fue el tercer lugar en 2023 también con Benjamín Gil como mánager.

Por otra parte, resaltan los casos de peloteros mexicanos que fueron relegados a sucursales Triple A. Uno de los más sonados es Javier Assad, quien jugó el WBC con México y recientemente fue cedido de Chicago a Iowa Cubs.

En ese mismo escalón se encuentran: Valente Bellozo, Alejandro Osuna, Brandon Valenzuela, Alex Verdugo, Seby Zavala, Milan Tolentino, Luis Gastélum, Omar Cruz, entre otros, aunque cabe aclarar que algunos casos se tratan de jóvenes que están en formación.

La temporada 2026 de MLB inició este 25 de marzo en el Oracle Park de San Francisco, con los Yankees imponiéndose 7-0 a los Giants en condición de visitante.

El campeón defensor de la Serie Mundial, Dodgers, iniciará su participación este jueves recibiendo a Diamondbacks en Los Ángeles. Parte como principal favorito con la sólida lista de sus jugadores, encabezados por Shohei Ohtani.

La temporada regular de MLB concluirá el 27 de septiembre, incluyendo dos partidos en México (en el estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX) el 25 y 26 de abril entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres.

El Juego de Estrellas, por su parte, será el 14 de julio en Philadelphia (Citizens Bank Park), mientras que la postemporada iniciará el 29 de septiembre y la Serie Mundial se extendería hasta el 31 de octubre en caso de llegar a siete partidos.

TODOS LOS PELOTEROS MEXICANOS EN MLB 2026 (OPENING DAY)

LIGA AMERICANA (11):

Jonathan Aranda (Rays)*

Jarren Durán (Red Sox)

Marcelo Mayer (Red Sox)

Alejandro Kirk (Blue Jays)*

Cody Ponce (Blue Jays)

Taj Bradley (Twins)

Anthony Banda (Twins)

Isaac Paredes (Astros)*

Robert García (Rangers)

Andrés Muñoz (Mariners)*

Randy Arozarena (Mariners)

LIGA NACIONAL (11):

Ramón Urías (Cardinals)*

Jojo Romero (Cardinals)

Taijuan Walker (Phillies)

José Urquidy (Pirates)*

Nick Gonzales (Pirates)

Joey Ortiz (Brewers)

Jeremiah Estrada (Padres)

Víctor Vodnik (Rockies)

Brennan Bernardino (Rockies)

Alek Thomas (Diamondacks)

José Treviño (Reds)

*Nacidos en México