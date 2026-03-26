Europa emprende última batalla por el Mundial

Europa emprenderá la última batalla por la Copa del Mundo 2026 en la Fecha FIFA de marzo, con 16 selecciones peleando por cuatro boletos.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en francés) es la única que concluirá sus eliminatorias en marzo, a menos de tres meses de la inauguración del Mundial en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá).

Las restantes cinco confederaciones de la FIFA (África, Asia, Oceanía, Sudamérica y Norte, Centroamérica y Caribe) pelearán por dos boletos, pero lo harán en un repechaje intercontinental en México también en marzo, entre las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

En el caso de Europa, la batalla de las 16 selecciones sobrevivientes será dentro de su territorio, aunque no a ida y vuelta, sino a series de un solo partido.

Debido a la expansión de participantes para el Mundial 2026, que contará con 48, UEFA recibió un total de 16 plazas. Fue la confederación con mayor cantidad.

Entre marzo y noviembre de 2025 se disputaron las eliminatorias regulares y 12 obtuvieron su boleto tras ser líderes de grupo: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia.

Los 12 sublíderes, en conjunto con los cuatro mejores ubicados de la Liga de Naciones 2024-25 (que no fueran líderes ni sublíderes de las eliminatorias), son los que conforman a los 16 participantes del repechaje.

Los sublíderes fueron: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa. Los cuatro mejores rankeados de la Liga de Naciones fueron: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Cruces e historias a seguir

La UEFA celebró el sorteo del repechaje el 20 de noviembre de 2025, basándose en el ranking FIFA de ese momento.

El formato consiste en cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno. Hay dos semifinales a un solo partido por cada grupo, que se celebrarán este jueves 26 de marzo, y los ganadores se enfrentan por un boleto al Mundial también a un solo partido, el martes 31.

En el repechaje A las semifinales son Italia contra Irlanda del Norte y Gales contra Bosnia-Herzegovina. Los ganadores pelearán por un pase al Grupo B de la Copa del Mundo, contra Canadá, Qatar y Suiza.

En el repechaje B las semifinales son Polonia contra Albania y Ucrania contra Suecia. La distinción aquí es que Ucrania, debido al conflicto bélico que sufre por parte de Rusia desde 2022, jugará como local en España. Los ganadores pelearán por un pase al Grupo F del Mundial, contra Países Bajos, Japón y Túnez.

En el repechaje C las semifinales son Eslovaquia contra Kosovo y Turquía contra Rumania. Los ganadores pelearán por un pase al Grupo D del Mundial, con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Finalmente, en el repechaje D las semifinales son República Checa contra Irlanda y Dinamarca contra Macedonia del Norte. Los ganadores pelearán por un pase al Grupo A del Mundial contra México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Más allá del interés que despierta este último repechaje, por la conexión con México —el ganador será su rival el 24 de junio en el estadio Azteca—, hay otras historias interesantes a seguir.

Una de las principales es la de Italia, campeón del mundo en cuatro ocasiones (1934, 1938, 1982 y 2006) que intentará regresar al torneo después de dos intentos fallidos. Fue eliminado en los repechajes para Rusia 2018 (por Suecia) y Qatar 2022 (por Macedonia del Norte).

Esta es la mayor ausencia de Italia en Mundiales, ya que nunca había faltado a más de una edición de manera consecutiva. No estuvo en Uruguay 1930, Suecia 1958 y de allí hasta Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por otra parte, de las 16 selecciones que disputarán el repechaje 2026, sólo tres nunca han asistido a una Copa del Mundo: Albania, Kosovo y Macedonia del Norte.

De las demás, la que tiene más tiempo sin asistir es Irlanda del Norte, que lo hizo por última vez en 1986. Luego está Rumania, que no asiste desde 1998, y después vienen Turquía e Irlanda, cuyo antecedente más reciente fue en 2002.

CRUCES DEL REPECHAJE UEFA 2026:

(TODOS LOS PARTIDOS SERÁN ESTE JUEVES 26 DE MARZO)

A

Italia vs Irlanda del Norte (en Italia)

Gales vs Bosnia-Herzegovina (en Gales)

Ganadores se enfrentarán el martes 31. El vencedor irá al Grupo B contra Canadá, Qatar y Suiza

B

Ucrania vs Suecia (en España tras conflicto con Rusia)

Polonia vs Albania (en Polonia)

Ganadores se enfrentarán el martes 31. El vencedor irá al Grupo F contra Países Bajos, Japón y Túnez

C

Eslovaquia vs Kosovo (en Eslovaquia)

Turquía vs Rumania (en Turquía)

Ganadores se enfrentarán el martes 31. El vencedor irá al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia

D