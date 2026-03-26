La UE acusa a Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos por permitir que los menores consuman su contenido

Las plataformas de contenido para adultos Pornhub, Stripchat, XNXX y ⁠XVideos han sido acusadas de infringir la normativa de la Unión Europea al permitir que menores accedan a contenido pornográfico en sus sitios web, informaron este jueves las ⁠autoridades reguladoras de la UE, lo que ⁠podría acarrearles cuantiosas multas.

Los cargos son el resultado de una investigación de 10 meses de duración llevada a cabo en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que exige a las grandes plataformas en línea que tomen más medidas para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

"Los niños acceden a contenidos para adultos a edades cada vez más tempranas y estas plataformas deben poner en marcha medidas sólidas, eficaces y que protejan la privacidad para mantener a los menores alejados de sus servicios", dijo en un comunicado la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

La Comisión Europea, encargada de velar por el cumplimiento de la ley, señaló que las empresas no utilizaron metodologías objetivas y exhaustivas para evaluar los riesgos que supone para los niños el acceso a sus servicios.

Acusó a Pornhub, propiedad del grupo chipriota Aylo Freesites; a Stripchat, filial de la chipriota Technius; a XNXX, propiedad del grupo checo NKL Associates; y a XVideos, unidad de WebGroup Czech Republic, de preocuparse más por su reputación que por los riesgos ⁠sociales para los menores.

El regulador también cuestionó ⁠la herramienta de autodeclaración de las empresas, ⁠que permite a los usuarios acceder a sus plataformas con un simple clic en ⁠el que confirman que son mayores de 18 años.

Afirmó que esto, junto con medidas como el desenfoque de páginas y las advertencias sobre el contenido, no resultaban eficaces para impedir que los niños accedieran a sus sitios web.

La Comisión señaló que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben implementar medidas de verificación de la edad que preserven la privacidad para proteger a los niños de contenidos nocivos.

Las empresas se exponen ⁠a multas de hasta el 6% de su facturación anual global si son declaradas culpables de infringir la Ley de Servicios Digitales.