Final de Indian Wells revive en Miami con Sabalenka y Rybakina

El Miami Open 2026 está atravesando sus últimos días con cruces cada vez más interesantes. En la rama femenil (WTA) ya están definidas las semifinales, mientras que en la rama varonil (ATP) apenas inició la actividad de cuartos de final.

Uno de los partidos más llamativos en próximos días será entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Fueron finalistas de Indian Wells (con título para Sabalenka) y ahora, en Miami, se enfrentarán en una de las semifinales.

“Sin duda será una batalla. Siempre es una lucha y un desafío. Creo que nos exigimos al máximo y siempre damos lo mejor de nosotras. Espero que disfruten mucho viéndonos jugar, estoy muy emocionada de volver a enfrentarme a ella”, expresó Sabalenka.

Las representantes de Bielorrusia y Kazajistán, respectivamente, se han enfrentado 16 veces en singles en el WTA Tour.

El balance favorece a Sabalenka con nueve victorias, siendo la más reciente en la final del WTA 1000 de Indian Wells. Sin embargo, Rybakina venía de ganarle dos finales de prestigio: el Grand Slam del Australian Open y las WTA Finals 2025.

Aryna y Elena quedaron como las dos mejores sembradas del Miami Open 2026 tras la sorpresiva eliminación de Iga Swiatek en segunda ronda. La bielorrusa entró como líder del cuadro y la kazaja como tercera, a pesar de que ya es sublíder del ranking mundial.

Este miércoles, Sabalenka se impuso 6-4, 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste para instalarse en semifinales. Elena Rybakina, por su parte, tuvo que remontar 2-6, 6-3, 6-4 a la también norteamericana Jessica Pegula.

La bielorrusa llegó a 10 títulos de nivel WTA 1000 en Indian Wells y es la campeona defensora en Miami. Además, busca convertirse en apenas la quinta mujer de la historia que consigue el Sunshine Double, es decir, la corona de estos dos torneos en una misma temporada.

En el caso de Rybakina, busca su tercer título WTA 1000. Ganó Indian Wells y Roma en 2023, pero tiene cuatro derrotas en finales de esta categoría.

La otra semifinal femenil del Miami Open 2026 será entre la estadounidense Coco Gauff y la checa Karolina Muchova. Ambos partidos se disputarán este jueves, luego vendrá un día de descanso y el campeonato se definirá el sábado 28 de marzo.

Sorpresa varonil

La rama varonil del Miami Open 2026 comenzó sus partidos de cuartos de final este miércoles, registrando una sorpresa.

Se trata del checo Jiri Lehecka, quien nunca había llegado tan lejos en este torneo. En sus tres participaciones anteriores, su máximo alcance había sido la tercera ronda de 2023. Es decir, aunque perdiera en cuartos de final ante el español Martín Landaluce ya había asegurado su mejor registro en Miami.

Pero no se conformó y superó a Landaluce en sets corridos (7-6, 7-5) para llegar a la segunda semifinal de su carrera en un Masters 1000. La otra fue en el Madrid Open 2024.

“Trato de ir partido a partido, pero está claro que cada uno que gane a nivel Masters es importante. Estoy muy orgulloso de haber podido pelear estos días, con buenas victorias en partidos duros. No se ha terminado, haré todo lo que pueda para la siguiente ronda”, expresó el checo.

Horas más tarde conoció a su próximo rival: el francés Arthur Fils, quien tampoco había llegado a semifinales del Miami Open.

De hecho, esta será la primera semifinal de un Masters 1000 para Fils, pues acumulaba cuatro derrotas en cuartos de final entre 2025 y 2026.

“Este es el mejor resultado que he obtenido en mi vida hasta ahora. Intentaré dar lo mejor de mí en las semifinales, pero ahora mismo estoy muy contento”, señaló después de remontar con dos tiebreaks al estadounidense Tommy Paul.

Esto asegura que habrá un nuevo finalista de nivel Masters 1000 el domingo 29 de marzo, ya que ni Jiri Lehecka ni Arthur Fils han llegado hasta esa instancia.

Su oponente se irá esclareciendo este jueves, cuando se concreten los restantes dos partidos de cuartos de final. Jannik Sinner, el mejor sembrado hasta ahora, enfrentará a Frances Tiafoe, mientras que Alexander Zverev se medirá a Francisco Cerúndolo.