El Parlamento Europeo aprueba con salvaguardias el acuerdo comercial con EU

Los de la Unión ⁠Europea dieron un paso adelante este jueves en la tramitación de la legislación necesaria para cumplir ⁠con la parte que le corresponde a la Unión Europea en el acuerdo comercial con Estados Unidos, tras meses de incertidumbre por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump y los nuevos gravámenes a las importaciones.

La samblea de la UE votó a ⁠favor de la legislación por 417 votos a ⁠favor, 154 en contra y 71 abstenciones, aunque con salvaguardias añadidas, lo que refleja la preocupación de que Washington pueda no cumplir el acuerdo alcanzado en Turnberry, Escocia, el pasado mes de julio.

Las salvaguardias incluyen cláusulas de entrada en vigor, de expiración y de suspensión, y los legisladores insisten en que Estados Unidos elimine los aranceles del 50% impuestos un mes después del acuerdo de Turnberry sobre el contenido de acero y aluminio de productos como las turbinas eólicas y las motocicletas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, calificó la votación de "paso crucial", que aporta certidumbre a las empresas de la UE.

La Misión de EU ante la UE declaró que acogía con satisfacción la votación.

El Parlamento Europeo ha estado debatiendo propuestas para eliminar los aranceles de importación de la UE sobre los productos industriales estadounidenses y mejorar el acceso de los productos agrícolas estadounidenses, una parte clave del acuerdo, así como para mantener los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordados inicialmente con Trump en 2020.

La votación del Parlamento de este jueves no supone el final del proceso. Representantes del Parlamento y de los Gobiernos de la UE negociarán los textos definitivos antes de la votación final de aprobación por parte de los legisladores de la UE, que no se espera que tenga lugar antes de abril o mayo.

Preocupaciones de los europarlamentarios

Estados Unidos es el mayor socio comercial de la las exportaciones de la UE a EEUU alcanzaron la cifra récord de 555,000 millones de euros (641,470 millones de dólares) en 2025.

En un debate previo a la votación, muchos parlamentarios señalaron que el acuerdo comercial era desequilibrado, ya que ⁠la UE se veía obligada a reducir la mayoría de los aranceles ⁠de importación, mientras que EU se mantiene en un ⁠tipo general del 15 por ciento.

Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento, dijo que en realidad no se trataba de un acuerdo ⁠en absoluto. La socialdemócrata belga Kathleen Van Brempt lo calificó de mal acuerdo.

"No aporta estabilidad. No nos protege de los aranceles, las amenazas y la coacción", ​dijo.

El Europarlamento tenía previsto votar la legislación a principios de año, pero suspendió los trabajos después de que Trump amenazara con imponer nuevos aranceles a los aliados europeos que no respaldaran su propuesta de adquisición de Groenlandia y, posteriormente, impusiera un recargo a las importaciones.

Las salvaguardias añadidas incluyen una cláusula de activación que condiciona las reducciones de los aranceles de importación de la UE al cumplimiento por parte de Washington de su parte del acuerdo, una cláusula de expiración ⁠en virtud de la cual las concesiones arancelarias expiran el 31 de marzo de 2028, y una cláusula para suspender el acuerdo si Washington incumple los términos del mismo o si se produce un aumento perjudicial de las importaciones estadounidenses.