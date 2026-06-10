Fermachem buscará sustituir un tercio de las importaciones de urea

México avanza hacia la autosuficiencia en fertilizantes y un ejemplo es el arranque de los trabajos de ejecución de la planta Fermachem en Lerdo, Durango, que a finales de 2029 producirá 1 millón de toneladas anuales de urea granulada, la tercera parte de lo que se consume actualmente en el país de este compuesto químico, del cual más de 90% proviene de importaciones.

Octavio Berrón, director general de la mexicana Fermaca Global que funge como matriz de Fermachem, explicó a El Economista que en su totalidad la obra tendrá una inversión de 20,000 millones de pesos de los cuales 75% provendrá de deuda estructurada en la banca comercial y de desarrollo tanto de origen nacional como extranjero, y el resto será capital propio además de la participación de inversionistas institucionales, es decir, fondos internacionales.

En el ejido de Saprioriz, donde se localiza el terreno de 150 hectáreas en que se ubicará la planta, se alcanzaron dos hitos rumbo al avance de la construcción que iniciará a finales de este año: se firmó un contrato para el inicio del diseño básico a nivel de ingeniería con la española Técnicas Reunidas, y con Esentia Energy Systems -del mismo grupo económico de Fermaca Global- se pactó la proveeduría del gas natural necesario.

En el proyecto Fermachem se utilizarán 84 millones de pies cúbicos diarios del gas que será provisto mediante el sistema de Esentia por el ducto que se localiza a siete kilómetros de la ubicación de la nueva planta. El combustible servirá para los equipos de ciclo combinado cuya energía y vapor se usarán para la transformación química de las moléculas del gas precursor de la urea.

“Estamos poniendo nuestro granito de arena para que el país sea cada vez menos dependiente de fertilizantes de importación, para que el campo mexicano produzca de forma más eficiente y como prueba de que si se trabaja en conjunto el gobierno y la IP pueden lograr muchos de los objetivos de crecimiento del país”, dijo el directivo.

Durante su fase de ejecución, Fermachem generará aproximadamente 3,000 empleos y, una vez en operación, alrededor de 260 empleos permanentes, con prioridad en perfiles técnicos y talento especializado local. Fermachem fue diseñado con tecnología de KBR y Stamicarbon, líderes globales en procesos químicos y producción de fertilizantes. El proyecto contempla el uso de agua tratada, generación propia de energía eléctrica y captura de CO2 integrada al proceso productivo.

Apenas la semana pasada, Petróleos Mexicanos anunció que invertirá 93,000 millones de pesos -unos 5,300 millones de dólares- para reactivar la industria petroquímica, reducir las importaciones y aumentar la producción nacional de fertilizantes, fortaleciendo la soberanía alimentaria e industrial del país.

La nueva estrategia de Pemex busca elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849,000 toneladas anuales.