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¿Cuáles son las efemérides y celebraciones en abril 2026?

En este mes de 30 días tendremos la Semana Santa, el Día del Niño y hasta de la gelatina, por mencionar algunos.

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Foto: Especial

Redacción El Economista

Abril, es uno de los cuatro meses que tiene 30 días y el cuarto mes del calendario gregoriano, ocupaba el segundo puesto en el antiguo calendario romano, pero cambió de lugar cuando, al rededor del 700 A.C., el rey Numa Pompilio incluyó enero y febrero.

Su nombre no tiene fundamentos etimológicos, pero se le relaciona con el verbo aperire (abrir), porque se le asocia con la primavera, cuando se abre la tierra y las flores.

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Otro dato curioso es que todos los años comienza el mismo día de la semana que el mes de julio, y ocurre lo mismo con enero en los años bisiestos. En México, los cultivos de tabaco, brócoli, sandía y gladiola gruesa llegan a su mayor producción. 

Efemérides en México

  • 01 de abril de 1829: El general Vicente Guerrero toma posesión como segundo presidente de México. 
  • 05 de abril de 1932: Muere Guti Cárdenas, compositor de la trova yucateca. 
  • 10 de abril de 1789: Nace en la capital del país la heroína de la Independencia de México, Leona Vicario. 
  • 20 de abril de 1993: Muere Mario Moreno “Cantinflas” a los 81 años. 
  • 22 de abril de 1854: Fallece en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, Caudillo de la Independencia de México. 
  • 27 de abril de 1997: El fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa fallece a los 90 años.

Fechas de calendarios generales

  • 02 de abril: Día Mundial de la Gelatina. 
  • 03 de abril: Día Mundial del Arcoíris. 
  • 11 de abril: Día Mundial del Parkinson. 
  • 13 de abril: Día Internacional del Beso / Día Mundial del Scrabble. 
  • 14 de abril: Día de las Américas. 
  • 15 de abril: Día Mundial del Arte. 
  • 16 de abril: Día Mundial del Emprendimiento. 
  • 18 de abril: Día Internacional de los Monumentos y Sitios. 
  • 19 de abril: Día Mundial de los Simpson. 
  • 27 de abril: Día Mundial del Diseño Gráfico. 
  • 29 de abril: Día Internacional de la Danza. 30 de abril: Día de las Niñas y los Niños.

Días internacionales

Conoce los días internacionales que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  • 02 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
  • 04 de abril: Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. 
  • 05 de abril: Día Internacional de la Conciencia. 
  • 06 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
  • 07 de abril: Día Mundial de la Salud (OMS) / Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda. 
  • 12 de abril: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. 
  • 14 de abril: Día Mundial de la enfermedad de Chagas. 
  • 19 de abril: Día de la lengua china. 
  • 21 de abril: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. 
  • 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra. 
  • 23 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC (ITU) (se celebrará el 24 de abril en 2025) / Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor / Día de la lengua inglesa / Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. 
  • 24 al 30 de abril: Semana Mundial de la Inmunización. 
  • 24 de abril: Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. 
  • 25 de abril: Día Mundial del Paludismo (OMS) / Día Internacional del Delegado. 
  • 26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) / Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. 
  • 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  • 30 de abril: Día Internacional del Jazz.

Feriados y puentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala en su calendario del ciclo escolar 2025-2026, que el periodo vacacional comienza del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, para regresar a las aulas el lunes 13 de abril.

Sin embargo, desde este viernes 27 de marzo los alumnos de educación básica ya no asistieron a clases, debido a que en esa fecha se llevó a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar que se realiza en el último viernes de cada mes, donde únicamente participan los profesores y el personal administrativo.

Respecto a los días santos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no los contempla para un descanso obligatorio, pero sería posible si se llega a algún acuerdo con los empleadores.

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