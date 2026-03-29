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¿Cuáles son las efemérides y celebraciones en abril 2026?
En este mes de 30 días tendremos la Semana Santa, el Día del Niño y hasta de la gelatina, por mencionar algunos.
Abril, es uno de los cuatro meses que tiene 30 días y el cuarto mes del calendario gregoriano, ocupaba el segundo puesto en el antiguo calendario romano, pero cambió de lugar cuando, al rededor del 700 A.C., el rey Numa Pompilio incluyó enero y febrero.
Su nombre no tiene fundamentos etimológicos, pero se le relaciona con el verbo aperire (abrir), porque se le asocia con la primavera, cuando se abre la tierra y las flores.
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Otro dato curioso es que todos los años comienza el mismo día de la semana que el mes de julio, y ocurre lo mismo con enero en los años bisiestos. En México, los cultivos de tabaco, brócoli, sandía y gladiola gruesa llegan a su mayor producción.
Efemérides en México
- 01 de abril de 1829: El general Vicente Guerrero toma posesión como segundo presidente de México.
- 05 de abril de 1932: Muere Guti Cárdenas, compositor de la trova yucateca.
- 10 de abril de 1789: Nace en la capital del país la heroína de la Independencia de México, Leona Vicario.
- 20 de abril de 1993: Muere Mario Moreno “Cantinflas” a los 81 años.
- 22 de abril de 1854: Fallece en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, Caudillo de la Independencia de México.
- 27 de abril de 1997: El fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa fallece a los 90 años.
Fechas de calendarios generales
- 02 de abril: Día Mundial de la Gelatina.
- 03 de abril: Día Mundial del Arcoíris.
- 11 de abril: Día Mundial del Parkinson.
- 13 de abril: Día Internacional del Beso / Día Mundial del Scrabble.
- 14 de abril: Día de las Américas.
- 15 de abril: Día Mundial del Arte.
- 16 de abril: Día Mundial del Emprendimiento.
- 18 de abril: Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
- 19 de abril: Día Mundial de los Simpson.
- 27 de abril: Día Mundial del Diseño Gráfico.
- 29 de abril: Día Internacional de la Danza. 30 de abril: Día de las Niñas y los Niños.
Días internacionales
Conoce los días internacionales que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
- 02 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
- 04 de abril: Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas.
- 05 de abril: Día Internacional de la Conciencia.
- 06 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
- 07 de abril: Día Mundial de la Salud (OMS) / Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda.
- 12 de abril: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.
- 14 de abril: Día Mundial de la enfermedad de Chagas.
- 19 de abril: Día de la lengua china.
- 21 de abril: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.
- 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra.
- 23 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC (ITU) (se celebrará el 24 de abril en 2025) / Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor / Día de la lengua inglesa / Día del Idioma Español en las Naciones Unidas.
- 24 al 30 de abril: Semana Mundial de la Inmunización.
- 24 de abril: Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
- 25 de abril: Día Mundial del Paludismo (OMS) / Día Internacional del Delegado.
- 26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) / Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil.
- 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 30 de abril: Día Internacional del Jazz.
Feriados y puentes
La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala en su calendario del ciclo escolar 2025-2026, que el periodo vacacional comienza del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, para regresar a las aulas el lunes 13 de abril.
Sin embargo, desde este viernes 27 de marzo los alumnos de educación básica ya no asistieron a clases, debido a que en esa fecha se llevó a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar que se realiza en el último viernes de cada mes, donde únicamente participan los profesores y el personal administrativo.
Respecto a los días santos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no los contempla para un descanso obligatorio, pero sería posible si se llega a algún acuerdo con los empleadores.