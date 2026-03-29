¿Cuáles son las efemérides y celebraciones en abril 2026?

Abril, es uno de los cuatro meses que tiene 30 días y el cuarto mes del calendario gregoriano, ocupaba el segundo puesto en el antiguo calendario romano, pero cambió de lugar cuando, al rededor del 700 A.C., el rey Numa Pompilio incluyó enero y febrero.

Su nombre no tiene fundamentos etimológicos, pero se le relaciona con el verbo aperire (abrir), porque se le asocia con la primavera, cuando se abre la tierra y las flores.

Otro dato curioso es que todos los años comienza el mismo día de la semana que el mes de julio, y ocurre lo mismo con enero en los años bisiestos. En México, los cultivos de tabaco, brócoli, sandía y gladiola gruesa llegan a su mayor producción.

Efemérides en México

0 1 de abril de 1829 : El general Vicente Guerrero t oma posesión como segundo presidente de México .

0 5 de abril de 1932 : M uere Guti Cárdenas, compositor de la trova yucateca .

10 de abril de 1789 : N ace en la capital del país la heroína de la Independencia de México, Leona Vicario .

20 de abril de 1993 : Muere Mario Moreno “Cantinflas” a los 81 años.

22 de abril de 1854 : Fallece en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, Caudillo de la Independencia de México .

27 de abril de 1997 : E l fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa fallece a los 90 años .

Fechas de calendarios generales

02 de abril : Día Mundial de la Gelatina .

03 de abril : Día Mundial del Arcoíris .

11 de abril : Día Mundial del Parkinson .

13 de abril : Día Internacional del Beso / Día Mundial del Scrabble .

14 de abril : Día de las Américas .

15 de abril : Día Mundial del Arte .

16 de abril : Día Mundial del Emprendimiento .

18 de abril : Día Internacional de los Monumentos y Sitios .

19 de abril : Día Mundial de los Simpson .

27 de abril : Día Mundial del Diseño Gráfico .

29 de abril : Día Internacional de la Danza . 30 de abril : Día de las Niñas y los Niños .

Días internacionales

Conoce los días internacionales que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

02 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

04 de abril: Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas .

05 de abril: Día Internacional de la Conciencia .

06 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz .

07 de abril: Día Mundial de la Salud (OMS) / Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda .

1 2 d e abril: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.

14 de abril: Día Mundial de la enfermedad de Chagas.

19 de abril: Día de la lengua china.

21 de abril: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra .

23 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC (ITU) (se celebrará el 24 de abril en 2025) / Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor / Día de la lengua inglesa / Día del Idioma Español en las Naciones Unidas .

24 al 30 de abril: Semana Mundial de la Inmunización.

24 de abril: Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz .

25 de abril: Día Mundial del Paludismo (OMS) / Día Internacional del Delegado .

26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) / Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil.

28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

30 de abril: Día Internacional del Jazz.

Feriados y puentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala en su calendario del ciclo escolar 2025-2026, que el periodo vacacional comienza del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, para regresar a las aulas el lunes 13 de abril.

Sin embargo, desde este viernes 27 de marzo los alumnos de educación básica ya no asistieron a clases, debido a que en esa fecha se llevó a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar que se realiza en el último viernes de cada mes, donde únicamente participan los profesores y el personal administrativo.

Respecto a los días santos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no los contempla para un descanso obligatorio, pero sería posible si se llega a algún acuerdo con los empleadores.