Cómo cuidar tus nochebuenas y que te duren todo el año

La nochebuena (Euphorbia pulcherrima), llamada en náhuatl cuetlaxóchitl, es una planta originaria de México y Centroamérica que tiene desde tiempos prehispánicos un profundo significado cultural.

Para los mexicas simbolizaba la pureza y la vida nueva otorgada a los guerreros tras la batalla, y con el periodo virreinal se integró a las celebraciones navideñas en la Nueva España, extendiéndose finalmente al resto del mundo como emblema de la Navidad.

Las nochebuenas más bonitas de la ciudad nacen en el suelo de conservación.



Esta temporada, luce una flor auténtica, cultivada en Xochimilco y Tláhuac, y apoya directamente a quienes la hacen posible.



Compra tus nochebuenas con productoras y productores o en los puntos de venta… pic.twitter.com/SrmT1kcpJC — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 23, 2025

Cuidados básicos para tus nochebuenas

En la temporada decembrina de 2025, la Ciudad de México reportó una producción de 1.8 millones de nochebuenas que fueron cultivadas por 216 productoras y productores en el suelo de conservación de la capital, lo que representó la cifra más alta en cinco años gracias al impulso de programas como Altépetl.

La oferta incluye variedades tradicionales rojas, blancas, jaspeadas, rosas y crema dorada, que están disponibles en mercados especializados y puntos de venta locales.

¡Este 2025, el Suelo de Conservación alcanzó una producción histórica de 1.8 millones de nochebuenas!



Conoce las distintas variedades que encontrarás en los puntos de venta y elige las tuyas para llenar de color tu hogar esta temporada.



1/4 🧵 pic.twitter.com/uXZGmKcFyD — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 4, 2025

Sea cual sea la variedad que tengas, sigue estos cinco consejos para que te duren todo el año:

1. Iluminación y ubicación adecuada. Coloca tu nochebuena en un lugar con suficiente iluminación, pero sin sol directo. La luz indirecta ayuda a mantener sus hojas (que son en realidad brácteas) coloridas y saludables, sin quemarlas por la radiación solar intensa.

2. Riego moderado y constante. Una de las claves para que tus nochebuenas duren es regar cuando la tierra esté seca, pero evita encharcar el sustrato. Mantén la humedad equilibrada para evitar que las raíces sufran estrés o enfermedades por exceso de agua.

3. Temperatura estable. Procura que la planta se mantenga en un ambiente con temperatura constante entre 16 °C y 22 °C, evita las corrientes de aire frío o fuentes de calor intenso que pueden hacer que las hojas se caigan prematuramente.

4. Fertilización y poda. Si quieres que tu nochebuena sobreviva incluso fuera de temporada, algunos jardineros recomiendan fertilizar con regularidad, especialmente en meses cálidos, usando abonos ricos en nutrientes; también debes podar la planta en primavera para fomentar un crecimiento vigoroso.

5. Trasplante y crecimiento. Cuando la planta crece o las raíces se llenan de la maceta, trasplantarla a un contenedor más grande con buen drenaje ayuda a que siga desarrollándose y resistiendo mejor los cambios de temporada.

¿Dónde puedes comprarlas?

De acuerdo con la Secretaría del Medioambiente local, puedes adquirirla en los poblados de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y los Barrios de Xochimilco, de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

También en los siguientes mercados de plantas y flores: