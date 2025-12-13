Lectura 3:00 min
Cómo cuidar tus nochebuenas y que te duren todo el año
Sigue estos consejos para que esta planta originaria de México dure todo el año y no sólo en la temporada navideña.
La nochebuena (Euphorbia pulcherrima), llamada en náhuatl cuetlaxóchitl, es una planta originaria de México y Centroamérica que tiene desde tiempos prehispánicos un profundo significado cultural.
Para los mexicas simbolizaba la pureza y la vida nueva otorgada a los guerreros tras la batalla, y con el periodo virreinal se integró a las celebraciones navideñas en la Nueva España, extendiéndose finalmente al resto del mundo como emblema de la Navidad.
Cuidados básicos para tus nochebuenas
Te puede interesar
En la temporada decembrina de 2025, la Ciudad de México reportó una producción de 1.8 millones de nochebuenas que fueron cultivadas por 216 productoras y productores en el suelo de conservación de la capital, lo que representó la cifra más alta en cinco años gracias al impulso de programas como Altépetl.
La oferta incluye variedades tradicionales rojas, blancas, jaspeadas, rosas y crema dorada, que están disponibles en mercados especializados y puntos de venta locales.
Sea cual sea la variedad que tengas, sigue estos cinco consejos para que te duren todo el año:
1. Iluminación y ubicación adecuada. Coloca tu nochebuena en un lugar con suficiente iluminación, pero sin sol directo. La luz indirecta ayuda a mantener sus hojas (que son en realidad brácteas) coloridas y saludables, sin quemarlas por la radiación solar intensa.
2. Riego moderado y constante. Una de las claves para que tus nochebuenas duren es regar cuando la tierra esté seca, pero evita encharcar el sustrato. Mantén la humedad equilibrada para evitar que las raíces sufran estrés o enfermedades por exceso de agua.
3. Temperatura estable. Procura que la planta se mantenga en un ambiente con temperatura constante entre 16 °C y 22 °C, evita las corrientes de aire frío o fuentes de calor intenso que pueden hacer que las hojas se caigan prematuramente.
4. Fertilización y poda. Si quieres que tu nochebuena sobreviva incluso fuera de temporada, algunos jardineros recomiendan fertilizar con regularidad, especialmente en meses cálidos, usando abonos ricos en nutrientes; también debes podar la planta en primavera para fomentar un crecimiento vigoroso.
5. Trasplante y crecimiento. Cuando la planta crece o las raíces se llenan de la maceta, trasplantarla a un contenedor más grande con buen drenaje ayuda a que siga desarrollándose y resistiendo mejor los cambios de temporada.
¿Dónde puedes comprarlas?
De acuerdo con la Secretaría del Medioambiente local, puedes adquirirla en los poblados de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y los Barrios de Xochimilco, de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
También en los siguientes mercados de plantas y flores:
- Mercado de Flores Madreselva: lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 horas.
- Palacio de la Flor (Cuemanco): martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.
- Mercado de Flores Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.
- Acuexcomatl Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.
- Campo 7: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.
- Cuemanquito: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.