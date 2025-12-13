Casi la mitad del gasto en salud de las familias mexicanas se va a medicinas

Durante 2024 las familias mexicanas desembolsaron, en conjunto, 800,733 millones de pesos en bienes y servicios relacionados con la salud.

Este total corresponde a un gasto del bolsillo de los mexicanos para medicinas, consultas, hospitalizaciones, estudios y otros servicios sanitarios, de acuerdo con información de la Cuenta Satélite del Sector Salud de México publicada por el Inegi.

En el desglose por rubro, se observó que el desembolso más grande de los hogares es en medicamentos, éste representa el 45.4% del total.

Por su parte, 18.3% se destina a bienes y servicios de apoyo en el cuidado de la salud y otro 15.3% corresponde al pago de consultas médicas.

14.9% se destina a servicios hospitalarios y el 6.1% restante se va en estudios de laboratorio, ambulancias, traslados, residencias de salud y otros servicios similares.