Posadas 2025: Receta de ponche navideño tradicional, el sabor que abre la temporada

La Navidad en México no se entiende sin un buen ponche hirviendo en la olla. Hay versiones para todos los gustos: con jamaica, con frutas exóticas, con especias intensas, incluso con un toque de licor para quienes buscan algo más festivo. Cada familia tiene su receta secreta, heredada y ajustada con los años.

Sin embargo, el ponche tradicional con el de tejocote, guayaba, canela y caña, sigue siendo el punto de partida que une mesas, historias y barrios. Es ese aroma que anuncia que llegaron las posadas, las cenas de fin de año y los brindis interminables.

Y aunque existen muchas variantes, esta será la primera de varias entregas para explorar el universo del ponche mexicano. Empezamos por la receta base: sencilla, accesible y profundamente nostálgica, perfecta para compartir y para adaptar como quieras.