Posadas 2025: Receta de ponche navideño tradicional, el sabor que abre la temporada

El clásico ponche mexicano que no falla en las cenas decembrinas: aromático, cálido y lleno de fruta.

Diego López

La Navidad en México no se entiende sin un buen ponche hirviendo en la olla. Hay versiones para todos los gustos: con jamaica, con frutas exóticas, con especias intensas, incluso con un toque de licor para quienes buscan algo más festivo. Cada familia tiene su receta secreta, heredada y ajustada con los años.

Sin embargo, el ponche tradicional con el de tejocote, guayaba, canela y caña, sigue siendo el punto de partida que une mesas, historias y barrios. Es ese aroma que anuncia que llegaron las posadas, las cenas de fin de año y los brindis interminables.

Y aunque existen muchas variantes, esta será la primera de varias entregas para explorar el universo del ponche mexicano. Empezamos por la receta base: sencilla, accesible y profundamente nostálgica, perfecta para compartir y para adaptar como quieras.

Ponche navideño tradicional

Ingredientes (10–12 porciones):

  • 12 tejocotes
  • 6 guayabas partidas en cuartos
  • 2 manzanas en cubos
  • 2 tazas de caña pelada en bastones
  • 1 taza de ciruelas pasas
  • 1 taza de jamaica
  • 1 cono de piloncillo (o 3/4 taza de azúcar mascabado)
  • 2 rajas de canela
  • 3 litros de agua

Opcional: 1 naranja en rodajas, anís estrellado, un chorrito de ron o brandy

Preparación:

  • En una olla grande, calienta el agua con la canela, la jamaica y el piloncillo hasta que hierva y se disuelva el dulce.
  • Agrega los tejocotes; cuando estén suaves, retira su piel si lo deseas. Incorpora guayabas, manzanas, caña y ciruelas pasas.
  • Cocina a fuego medio por 30–40 minutos hasta que la fruta suelte todo su aroma. Ajusta dulzor y añade ron o brandy al final para un toque festivo. Sirve bien caliente.

