Venta de Nochebuena en Puebla dejará 80 millones de pesos

Puebla, Pue. Alrededor de un millón 500,000 flores de Nochebuena se prevén comercializar en esta temporada navideña, lo que representaría 80 millones de pesos en derrama económica, cuya producción creció 20%.

El presidente del Sistema Producto Ornamentales, Eduardo Robelo Estrada, comentó que, pese a las intensas lluvias, la producción de la flor se dio de forma positiva, porque se cultivan en invernaderos y no a cielo abierto.

Indicó que en la región centro del estado se produce el 65% del total de este tipo de plantas, de la que se han logrado obtener 25 variedades para ser competitivos con el Estado de México, Michoacán y Morelos.

Estimó que el costo de las flores se mantendrán entre los 30 y 35 pesos por maceta. Aunque, agregó, se pueden encontrar hasta de 400 pesos, con una mayor demanda del color rojo, que representa el 80%, seguido de la blanca y el resto de las otras variedades.

Exhortó a las familias que acudan a los invernaderos, donde tienen mejor precio y se fomenta la producción, de las viven decenas de familias del Valle de Atlixco, donde han ido tecnificando la producción.

“En tiendas de autoservicio, las flores llegan a costar hasta 40% más, ya que hay un acuerdo bajo el esquema de agricultura por contrato, lo cual en muchos de los casos no benefician a los floricultores”, expuso.

Róbelo Estrada destacó que en Atlixco se genera el 70% del total del estado, mientras que Hueytamalco, Tianguismanalco, Tochimilco, San Salvador El Verde, Puebla y en cinco municipios de la Sierra Norte, como Xicotepec, Tlaola, Zihuateutla y Chiconcuautla es producido el resto.

Alrededor del 30% serán distribuidas en entidades vecinas y en zonas hoteleras del sur-sureste del país para el adorno de sus complejos, lo cual vienen realizando los floricultores poblanos desde hace 15 años en forma constante.

Insistió que pese a ser una flor redituable, sólo 30% de los 1,800 productores la cosechan; mientras que el resto no lo hace porque implica demasiados cuidados e inversión.

Recalcó que cultivar la nochebuena a cielo abierto dejó de ser factible, por los cambios climatológicos que han ocurrido. Además, se pone en riesgo la calidad de la flor, por ende tiene que hacerse el cuidado con invernaderos.