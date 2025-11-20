¿Árbol natural, artificial o hecho en casa? Precios y opciones para Navidad 2025

Llegó el momento de desempolvar o comprar el árbol de Navidad que te acompañará en las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. ¿Cuánto planeas gastar este año?

Existen diversas opciones y para todos los presupuestos. El objetivo es no perder la tradición de adornar el pino en familia, sin que afecte tu bolsillo.

Mariana prefiere usar la creatividad antes de gastar demasiado. En una maceta junta varias ramas secas y las pinta de blanco, las decora con luces, unas esferas y las fotos de su familia. Para ella representa una forma de no afectar a la naturaleza, ahorrar y no perder "la magia de la Navidad".

Armando pondrá un pino que ya es tradición en su familia. Hace 13 años compró un árbol natural, lo dejó secar, retiró el follaje seco y cada año pinta las ramas de blanco, plateado o dorado. Con un presupuesto inferior a 500 pesos, lo decora con algunas luces y algunos adornos que compró anteriormente.

En internet circulan diversas ideas que son originales y no implican mucho dinero. Algunas de ellas son formar la figura de pino en la pared con series, ramas de árbol o esferas, decorar alguna escalera de madera abierta (en forma de triángulo) o apilar una serie de libros simulando la figura de un árbol navideño.

Si decido comprar: ¿Cuánto voy a gastar?

Si lo tuyo es adquirir el árbol, básicamente existen tres tipos: de madera y lo que conocemos como naturales y artificiales.

Los precios van de 100 pesos a 40,000 pesos, dependiendo el tamaño, el material del que decidas comprarlo y los adornos adicionales que lleven.

Madera

En mercados como Jamaica y Xochimilco se venden árboles de madera que van de 1,000 a 4,000 pesos. Son piezas que pueden duran varios años y que salen de lo cotidiano.

Artificiales

Si prefieres un árbol artificial, encuentras pequeños desde 100 pesos y hasta 40,000 pesos. Éstos son algunos precios.

Mercados: Los precios van desde 250 hasta 750 pesos.

Walmart: Los precios van desde 599 pesos hasta 7,599 pesos. Algunos traen luces integradas, escarcha o piñas de adorno.

Naviplastic: Los precios van desde 210 pesos hasta 7,250 pesos. Algunos traen luces integradas, escarcha o piñas de adorno.

Liverpool: Los precios van desde 319 pesos hasta 24,749 pesos. Algunos traen luces integradas, escarcha o piñas de adorno.

Palacio de Hierro: Los precios van desde 3,699 pesos hasta 21,979 pesos. Algunos traen luces integradas, escarcha o piñas de adorno.

Costco: Los precios de las piezas disponibles en su página de internet van desde 3,199 pesos hasta 39,999 pesos. Algunos traen luces integradas, escarcha o piñas de adorno.

Naturales

En mercados este tipo de pinos se venden entre 800 y 4,000 pesos, dependiendo también el tamaño, el tipo de árbol, si tienen raíz o si ya están costados.

“Un árbol Douglas (de los más comunes) de 1.70 metros cuesta 900-1,000 pesos, pero entre más se acerca la Navidad, para que no se queden, se venden hasta en 300 pesos. Mucha gente viene por sus pinos después del 15 de diciembre y se van con mejores precios, pero algunas familias desde noviembre ya compran el suyo, son gustos”, dice Carlos, comerciante en Xochimilco.

Lánzate a la aventura

Si lo tuyo es disfrutar la experiencia de cortar el pino acompañado de tu familia, puedes ir a lugares como el Bosque de los Árboles de Navidad, en Amecameca. Ahí tienen un costo de 1,980 pesos de hasta tres metros. Si compras dos o más, el segundo tiene un precio de 1,780 pesos.

Ariadna asiste a este lugar cada año. Para ella la Navidad empieza desde que llega a este lugar, porque es “toda una experiencia venir a elegir tu pino, el que te genera bonita vibra para la celebración de fin de año”.

Escribe tus dudas y comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx