Día Nacional de la Nochebuena: por qué se celebra el 8 de diciembre y qué estados la producen

Cada diciembre, los hogares del país se llenan de color con la flor de nochebuena, una planta originaria de México que hoy es un emblema mundial de la temporada navideña.

Su presencia en mercados, jardines, plazas y casas coincide con una fecha especial: el 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día Nacional de la Nochebuena, una jornada dedicada a reconocer su historia, su valor cultural y el trabajo de miles de productoras y productores que la cultivan.

Símbolo que une raíces prehispánicas y tradición navideña

La nochebuena, cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima, crece de manera silvestre en los bosques secos del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas y parte de Guatemala.

Para los pueblos originarios, especialmente en el mundo mexica, era conocida como cuetlaxóchitl, la flor que simbolizaba pureza, renovación y el tránsito de los guerreros caídos.

Sus pétalos se utilizaban para teñir textiles y cuero, y sus propiedades medicinales aliviaban fiebres y afecciones de la piel.

Con la llegada del periodo virreinal, la flor comenzó a asociarse con la Navidad ya que los frailes franciscanos la incorporaron a los nacimientos en Taxco, Guerrero, en el siglo XVII y, con el tiempo, se volvió un elemento indispensable en las celebraciones decembrinas. En otros lugares se le conoce como Flor de Navidad, Flor de Pascua, Estrella de Navidad, Santa Catalina o Flor de Fuego.

El 8 de diciembre se estableció como su día nacional para reconocer su importancia cultural y agrícola, y para visibilizar el papel del campo mexicano en la preservación de esta tradición.

Más de 100 variedades

Aunque el 90 por ciento de las nochebuenas son rojas, México produce decenas de variedades, incluidas blancas, amarillas, rosas, salmón, marmoleadas y jaspeadas. Los floricultores han desarrollado tonos y formas que hoy son apreciados tanto en el país como en el extranjero.

México cuenta con más de 100 variedades, mientras que en el mundo existen más de 1000 derivadas de la especie original. Las silvestres, menos ramificadas y con colores más tenues, siguen presentes en zonas de Guerrero y Oaxaca, donde se conserva su diversidad genética.

La nochebuena es uno de los cultivos ornamentales más importantes de la temporada. En 2024, cinco estados concentraron la mayor producción:

Michoacán, con 11 millones 340 mil plantas

Morelos, con 8 millones 748 mil

Ciudad de México, con 3 millones 260 mil

Puebla, con 3 millones 102 mil

Jalisco, con 1 millón 876 mil

El valor de la producción nacional superó los mil 124 millones de pesos, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Xochimilco y Tláhuac: corazón productivo de la capital

En la Ciudad de México, la nochebuena mantiene vivo el vínculo con el suelo de conservación. Para la temporada 2025, la SEDEMA reportó 1.8 millones de plantas, cultivadas por 216 productoras y productores en zonas como San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.

La producción alcanzó su cifra más alta en cinco años gracias al Programa Altépetl, que impulsa técnicas especializadas de cultivo y un modelo de venta directa que reduce intermediarios y fortalece la economía local. Los puntos de comercialización abarcan mercados de flores, avenidas principales, explanadas y espacios públicos donde se ofrece la planta con el distintivo Hecho en Xochimilco, que garantiza su origen.

La nochebuena es hoy el segundo ornamento floral más vendido en el mundo, solo detrás de las orquídeas. Su imagen aparece en decoraciones, textiles y objetos navideños en todos los continentes, y aunque su popularidad es global, su origen sigue arraigado en México.