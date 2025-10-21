Alistan el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest en Teotihuacán

Para los amantes de las películas de Harry Potter, así como de las leyendas de brujas y el mundo esotérico, se encuentra a la vuelta de la esquina el “Festival de Harry Potter” y el “Aquelarre Fest”, donde chicos y grandes disfrutarán de experiencias propias de cuentos y de un delicioso festín de comida mágica.

Ambos festivales se desarrollarán en el Club Campestre Teotihuacán los días 15 y 16 de noviembre, bajo la producción de Mundo Medieval México para todos sus miles de seguidores.

Los asistentes podrán ir disfrazados de los distintos personajes de la saga de Harry Potter o también de bruja o brujo.

Durante toda la jornada habrá distintas actividades entre las que se encuentran pláticas y conferencias sobre literatura fantástica, rituales y conjuros; bazar, danzas y show con concurso de disfraces de la saga Harry Potter; leyendas, danzas y concurso de brujas; círculo mágico de brujas y rituales en el caldero.

El encuentro culminará con una Noche de Brujas (Aquelarre) amenizada con música folk.

Foto: Cortesía

El evento contempla zona de alimentos y bebidas mágicas. Y además encontrarás en venta calderos, velas, escobas, libros, amuletos, runas, ropa, tarot, oráculos, atados de hierbas, esencias, cofres de brujas, varitas mágicas, herramientas mágicas, pócimas, hechizos, hadas, artesanías y muchas más cositas mágicas.

Festival de Harry Potter y Aquelarre Fest 2025

Lugar: Club Campestre Teotihuacán, Estado de México.

Fechas: 15 y 16 de noviembre.

Horario: 12:00 a 19:00 horas

Costo boleto: $200.00 por persona.

Niños menores de 10 años no pagan.