Frida Kahlo es un referente del ser mexicano. Su creación se ha posicionado como un referente artístico y cultural de nuestro país a nivel mundial y su obra es conocida y apreciada por nacionales y extranjeros.

Pero su persona, su indumentaria y la historia que se cuenta a través de sus posesiones personales, son también objeto de admiración, estudio y reflexión. La identidad de Frida Kahlo es arte por sí misma.

A partir del 16 de junio y hasta el 4 de noviembre de este año, la muestra Making Her Self Up estará en exhibición en uno de los museos más representativos de Reino Unido, el Victoria and Albert Museum (V&A), un recinto ubicado en la capital londinense que cada año recibe alrededor de 3 millones de visitantes, y que de acuerdo con Catherine Poust, Press Officer del V&A, es reconocido por tener una de las mejores colecciones de moda e indumentaria del planeta.

Making Her Self Up es un trabajo curatorial de Circe Henestrosa, directora de la Escuela de Moda de LASALLE College of the Arts, en colaboración con Claire Wilcox, curadora senior de moda del V&A. Dentro de la muestra estarán exhibidos más de 200 objetos de la Casa Azul -el Museo de Frida Kahlo-, incluyendo vestimenta de la artista, cartas, objetos personales como joyas y cosméticos, medicamentos y corsés que pertenecieron a la artista.

De acuerdo con Claire Wilcox, la exposición “ofrecerá una visión poderosa de cómo Frida Kahlo construyó su propia identidad. Esta muestra es una oportunidad para los visitantes, ofreciéndoles un acceso único a un archivo que nunca antes había salido de México”.

Dichas piezas fueron rescatadas en el 2003 y habilitadas para su muestra al público 50 años después de ser resguardadas por Diego Rivera tras la muerte de Frida Kahlo en 1954. Carlos Phillips Olmedo, director del Museo Diego Rivera Anahuacalli, aseguró en rueda de prensa que muchos de los objetos se encontraban resguardados en un baño de la casa, algunos vestidos incluso en una tina.

Debido a esto, el armado de dicha exposición tomó más de 3 años, debido a que muchos de los trajes tuvieron que pasar por un extenuante proceso de restauración, incluyendo 55 piezas textiles y más de 40 piezas de joyería.

Making Her Self Up es una continuación de la exposición Las apariencias engañan, que se puede visitar en el Museo Frida Kahlo, en Coyoacán. Cabe destacar que la muestra de la Ciudad de México seguirá abierta al público de manera paralela, y que es renovada aproximadamente cada 3 meses, con distintos atuendos de la artista.

De acuerdo con Circe Henestrosa, “la exposición será una experiencia muy personal con objetos profundamente individualizados, especialmente los corsés que Frida decoró y pintó, haciéndolos parecer como si hubiera elegido explícitamente usarlos”.

Las piezas más representativas de la colección de Frida Kahlo, presentes en Making Her Self Up, son una serie de rebozos, huipiles, enaguas y holanes, faldas largas y joyería. La joya de la corona es El resplandor, un tocado de encaje tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec, junto a un autorretrato de la misma Frida usando esta pieza.

Los boletos en preventa para visitar Making Her Self Up en el Victoria and Albert Museum salieron a la venta el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se pusieron a la venta 10 mil boletos, que se agotaron en solo 2 días. Es la preventa más rápida y exitosa en toda la historia del museo.

mariana.ampudia@eleconomista.mx