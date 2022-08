El estreno de "House of the Dragon" atrajo a casi 10 millones de espectadores el domingo al servicio de transmisión de HBO Max, la audiencia más grande para cualquier serie original nueva en la historia de la red, informó HBO.



La anticipación generada por la serie, ambientada 200 años antes de "Juego de Tronos" de HBO, animó los foros especializados en las redes sociales, donde "House of Dragon" siguió siendo un tema de tendencia en Twitter durante 14 horas, dijo HBO el lunes.