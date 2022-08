House Of The Dragon llega a pantallas esperando superar a su antecesora

Los dragones vuelven a ser protagonistas en HBO. Después de casi dos años de espera y tras el final del éxito mundial de Game Of Thrones, su precuela, House Of The Dragon, llega a las pantallas de la plataforma, una serie de 10 episodios en su primera temporada que contará una historia previa a su antecesora.

De acuerdo con un reporte de Variety, de lo que se sabe hasta el momento en temas de precios, cada episodio de la precuela costó al rededor de 20 millones de dólares en la primera temporada y, de acuerdo con los números que esta represente tras el estreno, una segunda parte ya estaría siendo analizada.

House Of The Dragon contará con un elenco diferente al que se vio en Game Of Thrones, pues serán Matt Smith, Emma D'Arcy, Paddy Considine, Olivia Cooke, Rhys Ifans y Eve Best, quienes le den vida a los miembros de las familias Hightower y Targaryen.

Ante este estreno, del cual se espera un alto rendimiento debido a la enorme fanaticada cultivada por Game Of Thrones durante sus ocho años al aire, vale la pena recordar algunos números de la exitosa serie.

La primera temporada de Game Of Thrones, que salió al aire en 2011, con un capítulo piloto llamado "Winter Is Coming" y protagonizado por Sean Bean, tuvo un costo total de 60 millones de dólares. Tras los sorprendentes números de los primeros 10 episodios de la serie, George R.R. Martin, junto a HBO, decidieron escribir el guion para una segunda temporada, la cual elevó su costo a 70 millones de dólares.

Ese incremento decenal fue constante a medida que la serie avanzaba. Las temporadas tres y cuatro costaron 80 millones de dólares, mientras que la quinta llegó a 90 millones de dólares y la sexta y séptima a 100 millones de dólares. La octava y última temporada, que dejó sentimientos encontrados para la crítica debido a su episodio final, tuvo un costo de 15 millones de dólares por capítulo. Así, se estima que la serie le dejó a la plataforma un poco más de 1,000 millones de dólares.

Respecto a las audiencias, la primera temporada de Game Of Thrones alcanzó un promedio de 2.51 millones de espectadores en Estados Unidos. Y, para la última temporada, un total de 10.26 millones de personas en el país norteamericano estuvieron conectadas. Una cifra aún más sorprendente hace referencia al episodio final de la última temporada, el cual fue visto en ese país por al menos 16 millones de personas.

Otro de los detalles conocidos frente a esta serie y según datos de The Hollywood Reporter, para las temporadas siete y ocho los protagonistas de la historia (Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldan) cobraron 500,000 por cada capítulo. Mientras que Sophie Turner y Maisie Williams, las actrices de menor edad en el programa, cobraron 150,000 por capítulo, según reseño la revista GQ.

Ahora, con el nuevo estreno de House Of The Dragon, se espera que los números frente a su audiencia pueda equipararse, e incluso mejorar, a los registros de Game Of Thrones, una de las series más exitosas de la historia, según el índice de IMDb, con una puntuación de 9.2 sobre 10.