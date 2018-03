Ya pasaron los Óscar. Sí, ya todos Lalalaeamos y vimos Moonlight ?y hasta nos gustó. Ha llegado el momento de ver esas cintas que los Óscar dejaron fuera o que simplemente no estaban interesadas en el galardón. El primer caso es la excelente Sola contra el poder, el segundo es Logan: Wolverine.

Si está buscando una dieta balanceada entre ideas y diversión, continúe leyendo.

La canción del cabildero

En este caso, sería más correcto llamarla la canción de la cabildera , pero quiero explicar algo: ¿qué rayos hace un cabildero? El cabildeo o lobbying es el modo en que los grupos de interés particulares buscan influir en la política pública. Para defender sus intereses, por supuesto.

Son tipos duros de roer los cabilderos. Dura es Elizabeth Sloan (la siempre fascinante Jessica ?Chastain), una de las cabilderas más prestigiadas de DC.

¿Qué está dispuesta a hacer Sloan para que gane su causa? ¿Pagarle viajes a congresistas? Claro. ¿Cenas en los mejores restaurantes? Desde luego. Sloan se mueve en la rayita de la ley y normalmente se sale con la suya.

A ella se acerca un colega liberal para ofrecerle una causa perdida: la ley de control de armas. Y ella lo toma. No porque sea muy buena persona, no por su conciencia. No, es por la emoción de ganar lo imposible.

Lo más excitante del personaje de Chastain no es sólo su inteligencia estratégica o su porfiada autodestrucción (es una adicta al trabajo y probablemente a otras drogas), es su obsesión con salir siempre avante. A tantos personajes masculinos se les permite esa inmoralidad de la victoria piensen en Frank Underwood de House of Cards , es refrescante un personaje femenino que no se desmaya ante el desafío.

Miss Sloan puede parecer amoral. Sigan viendo. Hay varias caras en los héroes. Y no se pierdan la actuación del resto del reparto, es verdaderamente notable.

La última batalla de Wolverine

Hablando de héroes. Wolverine es casi con seguridad el X-Men favorito. Si hiciéramos una encuesta ganaría con distancia.

Hugh Jackman se apropió del personaje en la última década y es que le quedaba perfecto. Algunos tropezones en el camino (¿qué fue esa telenovela de Wolvie enamorado?) pero los fans, y el cinéfilo de ocasión, amó a Jackman.

Logan es la última cinta de ?Jackman en el papel. Y es la mejor película de todas las que han hecho sobre Wolverine. Hell, es la mejor que se ha hecho sobre los X Men.

Es el año 2029. Wolverine o Logan está viejo. Sí, aunque tiene el poder de regeneración mutante el tiempo no es gratuito. Ya no hay mutantes. En un rincón de México se esconde un anciano Charles Xavier (Patrick Stewart, también despidiéndose de su personaje).

Han pasado 25 años sin que nazca un nuevo mutante. Las fuerzas del mal lo lograron. Pero algo está pasando también en México. Una empresa de genética está usando el ADN de mutantes muertos para crear súpersoldados. Son niños muy poderosos pero que no quieren pelear. Son experimentos fallidos. Lo que sigue es exterminarlos.

Pero algunos lograron escapar. Entre ellos una niña que es una bestia incontrolable. Tiene garras. ¿A quién se parece?

El Wolverine se niega a proteger a la niña pero su conciencia lo obliga a tomar la decisión correcta. Lo que sigue es una lucha descarnada por la supervivencia. La película es muy violenta (clasificación C) y esa violencia es todavía más impactante cuando involucra a niños.

Nadie sabe dónde descansarán sus huesos. Wolverine dará su última batalla y lo descubrirá.

