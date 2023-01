Cancelan actividades culturales en Sinaloa por ola de enfrentamientos

Ante el recrudecimiento de actos de violencia y bloqueos viales en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, sumados a una serie de enfrentamientos entre civiles armados y elementos del Ejército mexicano, sucedidos en las últimas horas tanto en la capital del estado como en otras ciudades, después de la recaptura esta madrugada de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en dicha entidad, instituciones culturales públicas y privadas en todo el estado han anunciado la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso.



Hace unas horas, tanto el gobierno de Sinaloa como el Ayuntamiento de Culiacán anunciaron la suspensión de labores del sector público y recomendaron a la población “mantenerse en sus hogares”.



Esta misma indicación fue replicada por el Instituto Sinaloense de Cultura y, de esta manera, se confirmó que las las actividades en espacios culturales estatales también quedaron suspendidas.



Entre los espacios culturales municipales y estatales que debieron cerrar sus servicios para prevenir afectaciones a la población civil en un momento de incertidumbre, se encuentra la sede del propio Instituto Sinaloense de Cultura, el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, el Museo de Historia Regional de Sinaloa, el Museo de Arte de Sinaloa, el Teatro Pablo de Villavicencio, la Galería de Arte Joven, la Galería Antonio López Saenz y la Biblioteca Rosa María Peraza, entre otros.



Asimismo, el Jardín Botánico de Culiacán, administrado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, anunció que todas sus actividades, incluido un programa “Navidad en el Botánico” que se extendería hasta el 8 de enero, quedan pausadas hasta nuevo aviso. Entre otras actividades que este sitio contemplaba para los siguientes días hay talleres para adultos e infantes, presentaciones de cuentacuentos, recorridos nocturnos, proyecciones de cine al aire libre.



Otro de los eventos culturales que se contemplan para los próximos días en la entidad es un par de conciertos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, a llevarse a cabo el 20 y 22 de enero en el Teatro Pablo de Villavicencio, en la colonia Centro de la capital sinaloense.



En congruencia con las medidas de emergencia difundidas por las autoridades, la Universidad Autónoma de Sinaloa, sede habitual de actividades culturales y académicas extensivas al público en general, hizo lo propio e instó a la comunidad universitaria “a no salir a las calles con la finalidad de no exponerse”.



En la ciudad de Mazatlán, el Teatro Ángela Peralta y el Centro Municipal de las Artes, ambos dependientes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y Arte de Mazatlán, también deberán cancelar sus actividades, dentro de las que desde el lunes pasado puso en marcha una serie talleres de teatro, música, ballet folclórico y literatura infantil.



En esa misma ciudad, el Museo de Arte de Mazatlán, que en su programación contempla la puesta en marcha del Festival de Música Raíz de México la semana próxima, reiteró la suspensión de todas las actividades, al menos en la proximidad.



De entre los eventos culturales masivos próximos a suceder en el estado se encuentra el Carnaval Internacional de Mazatlán, que está programado del 16 al 23 de febrero, pero de este no se ha tomado una decisión. Mientras tanto, las cuentas oficiales del carnaval han continuado con la promoción del mismo.

rrg