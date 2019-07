El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar la situación de despidos que se han presentado en la plantilla laboral de la agencia de noticias del Estado mexicano: Notimex.

En Palacio Nacional, un grupo de personas que fueron despedidas de la agencia, denunciaron que 100 empleados, entre reporteros, editores, camarógrafos, fotógrafos y redactores, fueron retirados de sus labores sin justificación y mediante el anuncio de que serían liquidados con el 40% o 60% de sus prestaciones, además de que en algunos casos, fueron desalojados de su centro de trabajo bajo presión de un elemento de seguridad.

El presidente López Obrador aseguró que no cree que haya ocurrido esa situación. “Eso no es cierto. No creo tampoco, no lo creo. Ya parece que quienes vienen del periodismo, éste que les estoy explicando, van a usar a un policía”, aseveró.

El primer mandatario dijo que tiene absoluta confianza en la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. “Estoy absolutamente seguro que es mentira, o sea, es incapaz”, dijo.

- Hay videos-, se le planteó al titular Ejecutivo federal.

- “Sí, sí, pero eso no se hace, no lo haría Sanjuana. Confío mucho en Sanjuana, muchísimo”, respondió López Obrador.

- ¿Y en la clase trabajadora? –se le preguntó.

- “También, muchísimo, pero no confío en algunos líderes corruptos”, aseveró el mandatario.

López Obrador ofreció que su vocero, Jesús Ramírez, revisará esta situación, y de ser correctas las denuncias de los empleados, se rectificará, se ofrecerá disculpa y se sancionarán conductas de abuso por parte de funcionarios de Notimex.

“Si hay casos de injusticias se revisan, y si es cierto de que se usa al policía y que se amenaza de que se está cometiendo una injusticia, y se demuestra y yo me entero y tengo las pruebas, se rectifica, se ofrece disculpas y hay sanciones, porque no somos iguales, no somos iguales a los anteriores”, mencionó.

- ¿Habrá recontrataciones, Presidente?

- “En la medida de lo posible, cuando se justifique sí, cuando se tenga que reparar una injusticia, un daño, claro que sí. Tenemos que rectificar, no caer en la autocomplacencia, saber escuchar a todos y darle la razón a quién la tiene”, garantizó.

