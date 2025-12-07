Las 5 edades del cerebro humano: estudio revela cuándo termina realmente la adolescencia

Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge propone replantear por completo cómo entendemos la adolescencia.

Lejos de terminar a los dieciocho o veintiún años, como establecen criterios sociales o legales, la ciencia señala que este periodo se extiende hasta los treinta y dos años, cuando el cerebro alcanza la mayor reconfiguración estructural de toda la vida.

La investigación, publicada en Nature Communications, analizó resonancias magnéticas de tres mil ochocientas dos personas de entre cero y noventa años para identificar cómo se reorganizan las conexiones cerebrales con el paso del tiempo. Los científicos detectaron cuatro “puntos de giro” que dan origen a cinco grandes eras cerebrales.

“Este estudio es el primero en identificar fases mayores de la estructura del cerebro a lo largo de toda una vida”, explicó la investigadora principal, Alexa Mousley, de la MRC Cognition and Brain Sciences Unit.

Las 5 edades del cerebro humano

A partir de estos hallazgos, los expertos definen un nuevo mapa del desarrollo humano.

1. Infancia: del nacimiento a los nueve años

La primera etapa está marcada por un proceso acelerado de “consolidación de redes”. El cerebro del bebé produce un número masivo de sinapsis y, con el tiempo, las que se utilizan con mayor frecuencia son las que sobreviven.

El grosor cortical alcanza su punto máximo, las curvas del cerebro se estabilizan y, hacia los nueve años, ocurre el primer gran cambio topológico. Es un momento que combina expansión de capacidades cognitivas y mayor vulnerabilidad a trastornos de salud mental.

2. Adolescencia: de los nueve a los 32 años

El estudio señala que esta fase, mucho más extensa de lo que suele asumirse, está dominada por la maduración de la materia blanca, la sustancia que permite que las regiones del cerebro se comuniquen con rapidez y eficiencia.

La organización de las redes neuronales se vuelve cada vez más refinada. Este periodo es el único en el que la eficiencia de las conexiones sigue aumentando, algo que se asocia con mejoras constantes en el rendimiento cognitivo.

El punto de giro más fuerte de toda la vida ocurre en torno a los treinta y dos años, cuando el cerebro deja atrás la arquitectura adolescente. “Mientras que la pubertad marca un inicio claro, el final de la adolescencia es mucho más difícil de delimitar científicamente. Según la estructura neural, finaliza en los primeros treinta”, dijo Mousley.

3. Adultez: de los treinta y dos a los 66

Una vez superada la reconfiguración más importante, el cerebro entra en la etapa más larga y estable. La arquitectura general se mantiene sin grandes sobresaltos, en línea con lo que otros estudios describen como un periodo de “meseta” en inteligencia y personalidad.

Comienza a observarse una mayor segmentación de las regiones cerebrales, lo que significa que ciertas áreas funcionan de forma más autónoma.

4. Envejecimiento temprano: alrededor de los 66

Aunque es un punto de giro más suave, los investigadores detectaron cambios significativos en la forma en que se organizan las redes cerebrales. La degeneración gradual de la materia blanca reduce la conectividad y coincide con el aumento del riesgo de condiciones como hipertensión, que impactan la salud del cerebro.

5. Envejecimiento tardío: a partir de los 83

La etapa final se caracteriza por un desplazamiento de la conectividad global hacia una conectividad más local. Conforme el cerebro pierde enlaces amplios, depende más de regiones específicas para ejecutar funciones esenciales.

“Muchos sentimos que nuestra vida se compone de distintas fases. Resulta que el cerebro también atraviesa eras propias”, señaló el coautor Duncan Astle, profesor de Neuroinformática en Cambridge. Subrayó que múltiples trastornos del neurodesarrollo y enfermedades neurológicas están vinculadas a la manera en que el cerebro está cableado, por lo que comprender estos puntos de vulnerabilidad es clave.

¿Por qué importa este nuevo mapa del cerebro?

El estudio ofrece un marco para interpretar por qué ciertas habilidades despuntan en momentos específicos y por qué algunos trastornos aparecen con mayor frecuencia en ciertos periodos.

También reabre el debate sobre la adolescencia como concepto. Lejos de asociarse solo con la pubertad, se confirma que el cerebro continúa reorganizándose hasta los treinta y dos años, lo que podría influir en políticas públicas, estrategias educativas y enfoques clínicos sobre salud mental.