Nano Banana Pro: así es el nuevo modelo de generación y edición de imágenes de Google

Google presentó hace unos días Nano Banana Pro, su nuevo modelo de generación y edición de imágenes que marca un salto técnico respecto a la primera versión lanzada este mismo año.

Se trata de una herramienta basada en Gemini 3 Pro que promete mayor precisión visual, mejor entendimiento del mundo real y capacidades avanzadas para integrar texto en múltiples idiomas, todo desde una misma plataforma accesible para creadores, estudiantes y profesionales.

Un modelo que entiende, razona y visualiza mejor

Nano Banana Pro retoma la base del modelo anterior pero incorpora el razonamiento avanzado y la comprensión contextual de Gemini 3 Pro. Con ello puede generar imágenes basadas en información actualizada, crear diagramas educativos a partir de notas simples o producir infografías con datos en tiempo real, incluido clima, deportes o recetas vinculadas al Buscador de Google.

En esta versión, el modelo interpreta instrucciones complejas y entrega composiciones coherentes incluso cuando se combinan múltiples elementos. Desde convertir bocetos en productos hasta integrar prototipos, Nano Banana Pro funciona como un puente entre la idea y el archivo final con fidelidad mejorada.

Texto integrado y multilingüe con mayor precisión

Una de las mejoras más notables es la capacidad de generar imágenes con texto legible, estilizado y correctamente renderizado.

El modelo entiende párrafos largos, tipografías diversas y expresiones multilingües, lo que permite diseñar posters, maquetas, logotipos o contenido localizado para distintos mercados.

También abre la puerta a campañas con versiones en varios idiomas manteniendo coherencia visual en colores, texturas y fuentes.

Más control creativo y escenas complejas

Nano Banana Pro permite construir composiciones amplias con hasta 14 imágenes de referencia y mantener el parecido de hasta cinco personas, una función clave en sesiones creativas, diseño editorial o prototipado de productos y espacios.

A ello se suman herramientas de edición localizada que permiten transformar ángulos de cámara, modificar iluminación, cambiar fondos o convertir una escena de día en una nocturna con gradación de color de nivel profesional.

El modelo también exporta en resoluciones de hasta 4K y en formatos optimizados para redes sociales e impresión.

Disponibilidad para usuarios, creativos y empresas

Google integró Nano Banana Pro en varios de sus servicios:

En la aplicación de Gemini, los usuarios pueden elegir el modo “Crear imágenes” para acceder al modelo. El nivel gratuito mantiene cuotas limitadas al día y marca de agua visible.

Los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra obtienen mayores límites y calidad superior.

En Google Ads, Workspace (Presentaciones y Vids) y NotebookLM, el modelo se habilita para mejorar flujos creativos y de diseño.

Para desarrolladores, Nano Banana Pro está disponible vía API de Gemini, Google AI Studio, Antigravity y Vertex AI.

Los creadores audiovisuales pueden acceder desde Flow, la herramienta de producción de Google AI Ultra.

Cómo identificar contenido generado con IA

Google confirmó que todas las imágenes creadas con sus herramientas llevan integrada SynthID, una marca de agua digital imperceptible diseñada para autenticar contenido generado con IA.

En planes gratuitos y Pro, también se mantiene una marca visible con el brillo de Gemini, que desaparece únicamente para usuarios del plan Ultra.

Desde la app de Gemini ya es posible subir una imagen y preguntar si fue generada con IA, una función que se ampliará pronto a audio y video.

Cuánto cuesta usar Nano Banana Pro

El modelo puede utilizarse sin costo, aunque con límites diarios y resolución estándar. Para un uso más intensivo, Google ofrece dos suscripciones:

Google AI Pro: 19.99 dólares al mes, alrededor de 360 pesos mexicanos. Incluye miles de imágenes al mes, resoluciones más altas y funciones ampliadas, aunque conserva marca de agua visible.

Google AI Ultra: 249.99 dólares mensuales, cerca de 4,500 pesos. Permite generación sin marca de agua visible y acceso completo a herramientas avanzadas de edición y control visual.

Con la llegada de Nano Banana Pro, Google apuesta por un ecosistema creativo más robusto que combina generación de imágenes, diseño profesional, prototipado y verificación de contenido en un mismo entorno impulsado por Gemini 3.