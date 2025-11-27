Tecnología financiera, con mayor peso en el comercio electrónico global

La tecnología financiera continúa ganando terreno en el comercio electrónico global, impulsada por una infraestructura digital más robusta y por la rápida adopción de medios de pago digitales e inmediatos. De acuerdo con el estudio “Guía de expansión global a mercados de alto crecimiento” elaborado por la firma de pagos Nuvei, la infraestructura tecnológica se ha vuelto un elemento crítico para que las empresas puedan escalar operaciones en regiones como América Latina, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África.

“La tecnología ahora permite que, con una sola integración, una empresa se conecte a todo lo necesario para entrar a nuevos mercados, en términos de medios de pago. Además, contar con sistemas sólidos de prevención de fraude es fundamental, porque tanto delincuentes como autoridades avanzan constantemente”, señaló Juan Jorge Soto, gerente general para América Latina en Nuvei.

En materia de preferencias de pago, las tarjetas de débito y crédito continúan dominando, pero los sistemas de pago en tiempo real (RTP, por su sigla en inglés) han comenzado a transformar el ecosistema, lo que a su vez ha impulsado la infraestructura tecnológica alrededor de estos sistemas.

Modelos como UPI en India y PIX en Brasil ilustran la magnitud del fenómeno, PIX supera los 158 millones de usuarios, más de 90% de la población adulta, mientras que UPI concentra 84% de las transacciones digitales del país y alcanza a casi 491 millones de consumidores.

En América Latina, los RTP también avanzan con rapidez. En Colombia, PSE mantiene su expansión, mientras que en México, DiMo representa un paso decisivo hacia la masificación de transferencias inmediatas. El informe señala que su consolidación será clave para reducir brechas de inclusión y elevar la competitividad del ecosistema digital mexicano.

Además, la localización de los métodos de pago, es decir, ofrecer al usuario las opciones como billeteras y monedas que reconoce se ha convertido en un diferenciador relevante para los comercios globales, por lo que Soto explicó que integrar métodos locales aumenta la confianza del consumidor.

El crecimiento de estas soluciones ocurre en un escenario de mayor conectividad y penetración financiera. En la última década, el acceso a Internet en mercados emergentes pasó de 47 a 77%, mientras que la adopción de teléfonos inteligentes supera 80% en países como Brasil, Chile y los Emiratos Árabes Unidos.