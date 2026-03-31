Meta presenta dos modelos de lentes inteligentes Ray-Ban para usuarios con graduación

Meta Platforms ⁠presentó este martes dos nuevos modelos de gafas ⁠inteligentes graduadas de Ray-Ban, ampliando así su oferta en un ámbito que se ha convertido en uno de los pocos ⁠éxitos destacados en la carrera ⁠por los dispositivos basados en inteligencia artificial.

Las nuevas gafas, que ya se pueden reservar en Estados Unidos a partir de 499 dólares, ampliarán las opciones para los usuarios de lentes graduadas. El presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, había dicho en enero que "miles de millones de personas llevan gafas o lentes de contacto para corregir su visión".

La empresa ha anunciado que los nuevos productos —Ray-Ban Meta Blayzer Optics y Ray-Ban Meta Scriber Optics— estarán disponibles en ópticas de Estados Unidos y en determinados mercados internacionales a partir del 14 de abril.

La empresa matriz de Facebook tiene previsto invertir cientos de miles de millones de dólares en su búsqueda de la "superinteligencia personal", en la que dispositivos avanzados, entre otras cosas, llevarán los beneficios de la IA a los usuarios individuales. Meta ⁠desarrolla sus gafas con IA en ⁠colaboración con EssilorLuxottica, propietaria ⁠de Ray-Ban .

El año pasado, Meta lanzó las Meta Ray-Ban Display, de ⁠799 dólares, el primer modelo de la empresa con pantalla integrada, que permite a los usuarios leer mensajes, seguir indicaciones de navegación e interactuar con servicios de IA sin necesidad de utilizar un teléfono.

A principios de este año, sin embargo, Meta retrasó su lanzamiento mundial, alegando una escasez de suministro y ⁠una fuerte demanda.

Las gafas inteligentes Display también se pueden pedir con lentes graduadas por 200 dólares más.