La manufactura de México apenas tiene una adopción de 4.8% de inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) apenas está presente en 4.8% de las empresas manufactureras mexicanas con más de 10 trabajadores, una proporción que deja al principal motor exportador del país lejos de sus competidores y amplía la brecha entre las grandes plantas integradas a cadenas globales y los pequeños talleres que todavía operan con procesos manuales.

El dato proviene de un análisis del Centro México Digital elaborado con información de los Censos Económicos 2024 del Inegi. El estudio examinó 33,316 unidades económicas de 21 industrias, distribuidas en las 32 entidades federativas y separadas por tamaño.

El Inegi pregunta a las empresas si utilizan sistemas capaces de predecir, recomendar o decidir mediante minería de datos, visión por computadora, reconocimiento verbal, generación de lenguaje natural, aprendizaje automático o aprendizaje profundo. La medición abarca mucho más que el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini.

“Cuando hablamos de adopción de inteligencia artificial en este estudio, hablamos de sistemas que optimizan líneas de producción, predicen fallas, apoyan el mantenimiento y hacen control de calidad en plantas”, dijo Gabriela Otero, científica de Datos del Centro México Digital.

El rezago aparece dentro de un sector que concentra alrededor de nueve de cada 10 dólares exportados por México. Los Censos Económicos contabilizaron 634,248 establecimientos manufactureros y 7.19 millones de personas ocupadas. El Centro México Digital encontró que la manufactura ocupa el lugar 12 entre 19 sectores nacionales por adopción de IA.

El promedio de empresas que utilizó inteligencia artificial en los países de la OCDE pasó de 8.7% en 2023 a 14.2% en 2024 y alcanzó 20.2% en 2025. En la Unión Europea, 13.5% de las empresas con al menos 10 trabajadores usó estas tecnologías en 2024.

La distancia entre fábricas

El promedio mexicano esconde disparidades profundas entre los diferentes tamaños de fabricantes. Las manufactureras medianas registran una adopción de 7.8% y las pequeñas apenas llegan a 1.2 por ciento. Las grandes utilizan inteligencia artificial alrededor de 14 veces más que las pequeñas, de acuerdo con los datos presentados por el Centro México Digital.

La adopción cambia hasta 25 veces entre las distintas ramas o subsectores de la industria manufacturera mexicana. La fabricación de equipo de cómputo, productos derivados del petróleo y carbón, equipo de transporte y aparatos eléctricos supera 13 por ciento. La madera, el cuero, los muebles y las prendas de vestir permanecen en el extremo inferior.

“Si tienes un buen desarrollo de capacidades digitales es más probable que adoptes IA”, dijo Otero. Una fábrica con computadoras y conexión básica aún carece de las capacidades necesarias para integrar modelos en producción, mantenimiento o inventarios habilitados con inteligencia artificial.

En las plantas automotrices, la visión por computadora revisa el ensamble y detecta los defectos. Una pequeña fabricante de hielo en Campeche, por ejemplo, incorporó un sistema de pedidos por WhatsApp que utiliza lenguaje natural, genera automáticamente una base de datos y ayuda a calcular el inventario para reducir el tiempo que el producto permanece congelado.

Más producción y mejores salarios

Los modelos econométricos del Centro México Digital encontraron una asociación entre la adopción de IA y el desempeño de las empresas. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de manufactureras que utiliza IA se relaciona con 18.8% más producción bruta y salarios 5.4% mayores. Los resultados muestran correlaciones estadísticamente significativas y requieren cautela antes de atribuir todo el incremento a la tecnología.

“Parte de las ganancias de las empresas por adoptar inteligencia artificial se está yendo a los trabajadores”, dijo Alberto Farca, director ejecutivo de Proyectos del Centro México Digital. La explicación del organismo apunta al personal especializado que requieren los sistemas para manejar datos, programar, supervisar procesos y mantener equipos.

El efecto sobre el empleo manufacturero permanece abierto. El estudio calcula que un aumento de 10 puntos en la adopción empresarial se asocia con 3.3% más empleo en el conjunto de la economía mexicana. Los datos disponibles impiden aislar el resultado de la manufactura. Farca anticipó que algunas tareas desaparecerán y otras pasarán de colocar una pieza a supervisar máquinas, sensores y flujos de información.

“Estos sistemas no funcionan solos, aunque creamos que sí. Dependen de sensores y de que la información esté fluyendo bien”, dijo.

El Centro México Digital propone una hoja de ruta encabezada por la Secretaría de Economía, financiamiento de Nafin y Bancomext, fibra óptica y 5G en polos industriales, reglas para compartir datos y capacitación laboral.

“Esta ventana de oportunidad no espera. Tenemos que avanzar rápido e identificar las barreras que nos impiden avanzar más rápido”, dijo Salma Jalife, presidenta del Centro México Digital (CMD).

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx