Apple redefine la experiencia del usuario con el lanzamiento de Siri AI

Apple presentó Siri AI, una versión completamente renovada de su asistente digital que, según la compañía, ofrece conversaciones más naturales, comprensión del contexto personal del usuario y una integración más profunda con sus dispositivos y aplicaciones.

La nueva herramienta está impulsada por Apple Intelligence y busca ayudar a los usuarios a encontrar información y realizar tareas de manera más eficiente. Durante el anuncio, Apple señaló que Siri AI responde preguntas sobre prácticamente cualquier tema mediante información obtenida de la web, además de localizar contenido personal almacenado en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros servicios.

Asimismo, la empresa de la manzana destacó que el asistente también reconocerá el contenido que aparece en pantalla para ofrecer respuestas y acciones relacionadas con lo que el usuario está viendo.

Una nueva generación de Siri

Apple explicó que Siri AI fue reconstruida sobre la siguiente generación de Apple Intelligence. La compañía afirma que esta versión es más útil, más capaz e inteligente, al tiempo que ofrece respuestas detalladas y conversaciones continuas que permiten mantener el contexto durante una interacción prolongada.

Entre las nuevas capacidades se encuentra la comprensión del contexto personal. Gracias a ello, los usuarios podrán pedir al asistente que encuentre recomendaciones enviadas por amigos a través de mensajes, localizar números de confirmación en correos electrónicos antiguos o buscar fotografías específicas almacenadas en sus dispositivos.

Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, señaló que la herramienta también ayudará a los usuarios a realizar acciones entre aplicaciones de una forma más natural gracias a su conocimiento del contexto y de la información mostrada en pantalla.

Integración y nuevas herramientas

Estará integrada en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro. Además, contará con una aplicación dedicada que permitirá consultar conversaciones anteriores o iniciar nuevas interacciones desde un mismo espacio, sincronizando el historial de manera privada entre dispositivos mediante iCloud.

Se integra con todos los dispositivos de la marca.Foto: Cortesía Apple

La compañía también incorporó una experiencia ampliada de Visual Intelligence, funciones de escritura integradas y la capacidad de consultar información actualizada en internet cuando sea necesario para responder preguntas. Asimismo, el asistente ejecutará más acciones dentro de aplicaciones gracias a nuevas capacidades disponibles a nivel del sistema operativo.

Siri AI utiliza una nueva arquitectura diseñada para proteger la privacidad de los usuarios, una infraestructura aprovecha la siguiente generación de Apple Intelligence para ofrecer capacidades avanzadas de comprensión y razonamiento, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de protección para la información personal.